Stansstad Baukarretten, Fotos und Radierungen: Vater und Sohn stellen ihre Werke in der Sust aus Adrian und Moritz Hossli zeigen während dreier Wochen eine Ausstellung, die auf Sand gebaut ist – und trotzdem viel Tiefgang besitzt. Rafael Schneuwly 30.08.2022, 05.00 Uhr

Ihre Ausstellung nennen sie «am»: «a» wie Adrian, «m» wie Moritz. Vater und Sohn – zwei starke Persönlichkeiten, die sich in der Liebe zur Kunst zusammentun und zum ersten Mal gemeinsam ausstellen. Vater Adrian Hossli ist ein Mensch, der die Welt seit über 60 Jahren mit wachen Augen beobachtet und mit kritischem Geist und grenzenloser Fantasie als Bühnenbildner, Regisseur und bildender Künstler bändigt.

Von 1978 bis 2008 arbeitete er als Lehrer für bildnerisches Gestalten und Theater an der Kantonsschule Sarnen. Für seine unzähligen Theateraufführungen, spektakulären Bühnenbilder, ausgefallenen Kunstprojekte und Ausstellungen erhielt der in Zürich geborene und an der dortigen Kunstgewerbeschule ausgebildete Adrian Hossli 2003 den Obwaldner Kulturpreis.

Moritz und Adrian Hossli, Vater und Sohn, stellen in der Sust aus. Bild: PD

Moritz Hossli, 1990 geboren, studierte Kunst und Vermittlung an der Hochschule Luzern und Kunst und Medien an der Universität der Künste in Berlin. Seit 2018 ist er freischaffender Künstler. Mit seinen viel beachteten Videoprojekten und Fotografien gehört er zu den angesagtesten jungen Künstlern in der Zentralschweiz.

Sand als verbindendes Element

Auf dem Areal der Stansstader Schifflände befindet sich ein abgestellter Eisenbahn-Flachwagen. In den nächsten drei Wochen erheben sich auf der Ladefläche zwei Sandkegel, die wie ein doppelter Wegweiser auf die Ausstellung in der Sust hinweisen. Sand spielt bei beiden Künstlern eine wichtige Rolle. Adrian Hossli, auf den die Wüste eine grosse Faszination ausübt und für den Sand eine Metapher für die Vergänglichkeit ist, füllte zum Beispiel vor 19 Jahren in einer Performance im Drachenried schmale Holzkisten mit Sand und liess mit Sand beladene Seilbähnchen darüber zirkulieren.

Moritz Hossli, der schon als Kind in Giswil gern im Kieswerk am Sarnersee spielte und dort als Jugendlicher künstlerisch tätig wurde, beobachtete die Sandarbeiten seines Vaters genau. Während seiner Zeit in Berlin hielt er sich oft in der Gegend von Cottbus auf, wo seit 1966 Braunkohle abgebaut wird. Das riesige Areal ist für die Öffentlichkeit kaum zugänglich. Moritz Hossli ist noch heute davon beeindruckt:

«Für den Kohleabbau wurden 13 Dörfer geopfert und durch seelenlose Siedlungen ersetzt. Die Gegend erinnert trotz Renaturierung an eine Wüste in einer grünen Landschaft.»

Der junge Obwaldner fotografierte das Gelände von ausserhalb der Abschrankungen. Diese grossformatigen Aufnahmen, die an eine Mondlandschaft erinnern, werden im Erdgeschoss zwischen den Bildern seines Vaters präsentiert. Andere, kleinere Fotografien wurden von Moritz mit Hilfe einer Drohne aufgenommen und zeigen Strassen im Abbaugebiet, welche wie die nur aus der Luft zu erkennenden Nazca-Scharrbilder in Peru wirken.

Diese Fotografie von Moritz Hossli zeigt den offenen Kohleabbau bei Cottbus. Bild: Rafael Schneuwly (Stansstad, 29. August 2022)

Leuchtende Malerei

Das Erdgeschoss wird von grossformatigen Bildern von Adrian Hossli dominiert. Sie beeindrucken durch die grosszügige Pinselführung und die Leuchtkraft der reinen Farbpigmente, bei denen Ultramarin und Bordeaux vorherrschen. Der Künstler, der dem abstrakten Expressionismus zugeordnet werden kann, unterwirft sich einem intuitiven, permanenten Gestaltungsprozess und verarbeitet seine Werke immer wieder. Im Mittelgeschoss zeigt Adrian Hossli Kaltnadelradierungen neben weiteren Fotoarbeiten seines Vaters.

Ein Gemälde von Adrian Hossli: abstrakter Expressionismus. Bild: Rafael Schneuwly (Stansstad, 29. August 2022)

Die Videoinstallation von Moritz Hossli. Bild: Rafael Schneuwly (Stansstad, 29. August 2022)

Im Dachstock befindet sich das geheimnisvolle Reich des Sohnes. In der Dunkelheit des abgedeckten Raums stehen 16 Baukarretten, aus denen Monitoren leuchten, die einen Einblick in das breit gefächerte Videowerk des Künstlers geben. In Endlosschlaufen werden Sequenzen aus früherer und neuer Produktion abgespielt, die inhaltlich nicht miteinander in Verbindung stehen. Trotzdem zeigt jeder Film, mit welchem Ästhetikanspruch und mit welcher Hingabe sich der junge Filmemacher für den Schutz der Natur einsetzt, ohne je den didaktischen Drohfinger zu erheben.

Hinweis: Kunstausstellung «am» in der Sust Stansstad vom 2. bis 25. September. Vernissage am 2. September um 18 Uhr.

