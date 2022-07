Stansstadt: Rennvelofahrer bei Unfall in Kreisel verletzt

Stansstad Velofahrer nach Unfall mit Auto ins Spital gebracht Ein Rennvelofahrer ist im Kreisel Schürmatt mit einem Auto kollidiert. Er musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. 24.07.2022, 16.24 Uhr

Teaserbild, Symbolbild, Krankenauto, Ambulanz, Rettungswagen, Kantonsspital Nidwalden Leser: Sven Von Holzen / Luzerner Zeitung

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Kantonspolizei Nidwalden am Sonntagvormittag gegen 11.15 Uhr in Stansstad. Ein Rennvelofahrer fuhr seitlich auf das Heck eines Autos zu und stürzte. Dabei zog er sich unbestimmte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst in ein Spital überführt werden. (rem)