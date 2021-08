Stansstad: Klein und Gross nahmen Spraydosen in die Hand

Graffiti Stansstad ist kunterbunt – Klein und Gross nahmen Spraydosen in die Hand und das ganz legal Der Nidwaldner Künstler Adrian Gander durfte zwei Workshops organisieren, bei dem die Teilnehmenden das Areal beim Feuerwehrlokal besprayten. Es gab dabei erzwungene Unterbrechungen. Florian Pfister 27.08.2021, 14.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Gelände beim Feuerwehrlokal und beim Gemeindedienst in Stansstad hat sich in eine kleine Graffiti-Arena verwandelt. Dafür verantwortlich ist der Nidwaldner Künstler Adrian Gander. Für einmal jedoch hat der 30-Jährige die Wandbilder nicht selbst gesprayt. An zwei Samstagen hat er jeweils einen Workshop geleitet. Das Projekt wäre eigentlich ein Jahr früher im Rahmen der 600-Jahr-Feierlichkeiten geplant gewesen. Aus bekannten Gründen wurde der Anlass abgesagt. Nun fand er losgelöst vom Jubiläum statt.

Graffiti-Künstler Adrian Gander hat in Stansstad zwei Workshops geleitet. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 26. August 2021)

«Es gefällt mir, wenn ich meine Leidenschaft weitergeben kann und die Leute Freude haben»,

sagt Adrian Gander. Dabei hatten sich im Vorfeld nur vier Personen für den ersten Workshop vom 31. Juli angemeldet. Doch Passanten zeigten sich begeistert und nahmen spontan die Spraydose in die Hand. Die Graffiti hatten sich herumgesprochen. Für den Workshop 14 Tage später meldeten sich zwölf Personen an. Die jüngsten Teilnehmer waren etwa zwölf Jahre alt, die ältesten rund 60 Jahre.

Zwischenfälle störten den Workshop

Sie zeichneten zunächst ihre Ideen auf Papier. «Alle durften machen, was sie wollen», sagt Adrian Gander. Er erzählte auch etwas über die Geschichte des Graffiti.

«Ohne Berührung und nur durch Bewegungen gibt es Linien an der Wand. Es ist wie Zaubern, wenn man zum ersten Mal sprayt.»

Aber: «Es ist am Anfang schwer. Vielen Leuten tun ihre Finger weh.» Ausserdem müsse man aufpassen, dass man nicht zu langsam sprayt, da sonst die Farbe an der Wand heruntertropft.

Auch einige geübte Künstler machten mit, viele Kinder und Erwachsene besprayten jedoch zum ersten Mal eine Wand. Auch ein professioneller Illustrator aus Zürich, der Comics zeichnet. «Für sein erstes Graffiti ist es megagut», lobt Adrian Gander und weiss auch, woran das liegen könnte. «Wenn man zeichnen kann, fällt es leichter, zu sprayen. Natürlich muss man trotzdem zuerst die Technik kennen lernen.»

Die Garagentore der Feuerwehr Stansstad wurden besprayt. Diese Kunstwerte sind entstanden. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 26. August 2021) Bild: Florian Pfister (Stansstad, 26. August 2021) Bild: Florian Pfister (Stansstad, 26. August 2021) Bild: Florian Pfister (Stansstad, 26. August 2021) Bild: Florian Pfister (Stansstad, 26. August 2021) Dieses Graffiti hat ein Profi gesprayt, nicht aber Adrian Gander (30). Bild: Florian Pfister (Stansstad, 26. August 2021) Bild: Florian Pfister (Stansstad, 26. August 2021) Bild: Florian Pfister (Stansstad, 26. August 2021) Bild: Florian Pfister (Stansstad, 26. August 2021) Bild: Florian Pfister (Stansstad, 26. August 2021) Bild: Florian Pfister (Stansstad, 26. August 2021) Bild: Florian Pfister (Stansstad, 26. August 2021) Bild: Florian Pfister (Stansstad, 26. August 2021) Bild: Florian Pfister (Stansstad, 26. August 2021)

Der Graffiti-Workshop ging nicht ganz ungestört vonstatten. Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes musste die Gruppe ihre Arbeiten unterbrechen. «Das war die Vorgabe der Gemeinde», sagt Adrian Gander. «Wir wussten, dass dies passieren kann.» Zudem geschah ein weiterer Vorfall: Nicht alle Anwohner wussten von diesem Workshop. Sie hielten die Graffiti für illegal und riefen die Polizei, wie der Buochser verrät. Die Situation konnte aber schnell geklärt werden.

Dem Nidwaldner war es wichtig, den Kindern und Jugendlichen klarzumachen, dass Graffiti nur legal gesprayt werden sollen. Denn illegale Graffiti schaden nicht nur den betroffenen Besitzern der Infrastruktur, sondern auch dem Künstler selbst.

«Graffiti sollen als etwas Schönes betrachtet werden, nicht als Vandalismus. Für mich wird es dann schwierig, an Aufträge zu kommen.»

Der neue Standort von Feuerwehr und Werkhof im Seepark befindet sich derzeit im Bau. Es dauert also noch, bis die frisch besprayten Gebäude abgerissen werden. «Es ist aussergewöhnlich, dass Graffiti so lange bestehen bleiben», sagt Adrian Gander. «Meistens malt man legal eine Wand an, die in ein paar Tagen wieder von anderen Leuten übermalt wird.»

Legenden haben schon in Stansstad gesprayt

Was viele nicht wissen: Gleich neben dem Feuerwehrlokal beim Oberstufenschulhaus zieren mehrere Graffiti von regelrechten Legenden der Szene die Fassade. Sie wurden in den 90er-Jahren errichtet, die Farbe ist verbleicht. Eine dieser Ikonen ist die Luzernerin Zora, die als Graffiti-Künstlerin und Rapperin international bekannt wurde. Heute zeichnet sie unter dem Namen Suki Bamboo Illustrationen. Auch der deutsche Künstler Loomit hinterliess in Stansstad seine Werke. «Er ist immer noch aktiv, von ihm werden weltweit Sachen ausgestellt», schwärmt Adrian Gander. «Niemand konnte mir sagen, wie diese Graffiti entstanden sind. Sie wären schützenswert, aber die Leute sehen den Wert dahinter gar nicht.»

Die legendären Graffiti aus den 90ern. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 26. August 2021)

Nur wenige Meter weiter im Hafengelände hat Adrian Gander seine eigene Graffiti-Wand, die ursprünglich ebenfalls Teil des 600-Jahr-Jubiläums war. Voraussichtlich am 1. Oktober besprayt er das Werk mit neuen Motiven.

Seine Kunstwerke zeigt Adrian Gander auch auf Instagram: