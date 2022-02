Im Stansstader Weiermattli sollen Familienwohnungen entstehen

Stansstad Gemeinde plant Familienwohnungen im Weiermattli Bald zügeln Werkhof und Feuerwehr in den Neubau. Auf dem alten Areal sollen Familienwohnungen entstehen – und allenfalls eine neue Gemeindeverwaltung. Matthias Piazza 07.02.2022, 05.00 Uhr

Der gemeinsame Stützpunkt von Feuerwehr und Werkhof beim Seepark nimmt schon Gestalt an. Bild: Matthias Piazza (Stansstad, 3. Februar 2022)

Der neue gemeinsame Stützpunkt für Feuerwehr und Werkhof beim Seepark bei der Feldbrücke steht kurz vor der Vollendung. Im Sommer zieht im Erdgeschoss der Werkdienst mit seinem Fuhrpark ein. In den oberen zwei Stockwerken wird die Feuerwehr zu Hause sein. Nicht nur der Zeitplan kann eingehalten werden, sondern auch das Budget von 8,15 Millionen Franken, wie Gemeindepräsident Beat Plüss auf Anfrage sagt.

Bereits macht sich der Gemeinderat Gedanken über die zukünftige Nutzung der 3472 Quadratmeter grossen eigenen Parzelle Weiermattli West, wo sich neben dem bald nicht mehr benutzten Feuerwehrdepot und Werkhofgebäude angrenzend auch das Gemeindehaus befindet.

Der Werkhof (im Vordergrund) mit dem Feuerwehrdepot (hinten). Bild: Matthias Piazza (Stansstad, 3. Februar 2022)

Gemeindehaus ist nicht behindertengerecht

Der Gemeinderat plant auf diesem Areal zahlbare Familienwohnungen, wie er in der neusten Ausgabe seiner Informationszeitschrift «Stansstad aktuell» schreibt. Dafür sollen die gemeindeeigenen Grundstücke im Baurecht wenn möglich an einen gemeinnützigen Bauträger abgegeben werden. «Das Areal, im Zentrum von Stansstad, ist ideal für Wohnungen und auch für Arztpraxen oder sonstiges stilles Gewerbe. All diese Nutzungen sind in dieser Zone auch zugelassen», sagt Gemeindepräsident Beat Plüss. Weitere Eigentümer von Immobilien im Dorfzentrum seien ebenfalls an einer gemeinsamen Entwicklung interessiert. Dazu gehört auch die Gemeinde Stansstad selber mit ihrem Gemeindehaus, das ebenfalls an dieses Areal angrenzt. «Weder mit dem Platz noch mit der Bausubstanz haben wir heute ein Problem. Doch ist unsere Gemeindeverwaltung auf drei Stockwerke verteilt, ohne Lift, was nicht behindertengerecht ist», erklärt Beat Plüss. Pläne für einen Umzug in die ehemaligen Räumlichkeiten der Post beim Bahnhof waren verworfen worden. In den alten Räumlichkeiten der Post, die im Frühling 2016 eine neue Filiale in der benachbarten Überbauung Riedsunnä bezog, befindet sich nun der Denner.

Mit Hilfe der Zeitraum Planungen AG will der Gemeinderat nun ausloten, was baulich alles möglich ist, wie es punkto Freiräume, Erschliessung und Parkiermöglichkeiten aussieht. Interessierte Nachbarn können sich äussern. Die verschiedenen Erkenntnisse daraus fliessen dann ins Programm des Studienauftrags mit ein. Noch diesen Frühling sollen dann mehrere Architekturbüros mit der Erarbeitung ihrer Vorschläge beginnen können.