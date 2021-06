Start-up aus Hergiswil Frisch und aus der Region: So kann man sich vom Nachbarn bekochen lassen Wer bei Kitchup Essen bestellt, erhält dieses von einem Hobbykoch aus der Umgebung. Das Technologie-Start-up aus Hergiswil verbindet Kochbegeisterte und Feinschmecker aus derselben Region. Kristina Gysi 07.06.2021, 05.00 Uhr

Bei Ralph Zimmermann entscheiden die Kunden, was er zu Mittag isst – sozusagen. «Wenn ich für jemand anderes koche, kann ich auch gleich für mich selbst mitkochen», sagt er. Der selbstständige Grafiker und Marketer hat sich während der Coronazeit einem neuen Hobby angenommen. «Bewegung und Action haben mir gefehlt, also habe ich angefangen, zu kochen.» Mittlerweile verdient er mit diesem Hobby Geld.

Der 43-Jährige vermarktet seine Menus über eine neue Plattform, die ihren Ursprung in Hergiswil hat. Seit dem 18. Mai ist Kitchup offiziell aufgeschaltet. Die Website fungiert als Verbindungsportal zwischen privaten Köchen und Konsumenten. Wer gerne für andere kocht, kann seine Menus auf Kitchup anbieten. Die Kunden bestellen das Essen über dieselbe Website. Bei jeder Bestellung gehen 18 Prozent des Menupreises an das Unternehmen. «Dabei ist wichtig zu sagen, dass wir ein Technologie- und kein Gastrounternehmen sind», sagt Mareika Arnold. Die 31-jährige Start-up-Gründerin wohnt in Hergiswil – Kitchup entstand bei ihr zu Hause im Arbeitszimmer.

Foodwaste spielt grosse Rolle

Mit ihrer Idee möchte Arnold die nachhaltige Ernährung fördern und unterstützen. Auch das Thema Foodwaste spielt in der Unternehmensphilosophie eine grosse Rolle. «Hier sind von den Kunden ein Umdenken und eine gewisse Vorausplanung erforderlich», so die Geschäftsführerin. Da die Köche nur gerade das einkaufen und zubereiten, was bestellt wird, brauchen sie eine gewisse Vorlaufzeit für ihre Menus. Den Bestellschluss können sie selbst angeben, damit sie sich die nötige Zeit für den Einkauf einplanen können. Für den Konsumenten bedeutet das zwar weniger Spontanität, dafür aber garantiert frisches Essen und keine weggeworfenen Lebensmittel. «Ein kleines Umdenken bei jedem Einzelnen kann also schon Grosses bewirken», so Arnold. Zudem wird den Kunden ermöglicht, mit demselben Bestellabschluss bei beliebig vielen Köchen zu bestellen. Laut Arnold ein technisches Novum in der Schweizer Online-Food-Delivery-Branche.

Unterstützt wird Arnold durch ein dreiköpfiges Team. Joëlle Rossé (30) ist zuständig für das Digital Management, Sabrina Petrillo (26) widmet sich der Kundenbetreuung und Julien Koch (21) absolviert ein halbjähriges Praktikum bei Kitchup. Ein junges Team also. «Das fägt», sagt die Chefin. Den Berner Dialekt hat sie auch nach vier Jahren in Hergiswil nicht abgelegt.

Hygiene-Kurs ist Bedingung

Mit Kitchup können Hobbyköche also ihrer Leidenschaft nachgehen und damit Geld verdienen. Eine Möglichkeit, die auch für Ralph Zimmermann gelegen kam. Kitchup ist für ihn eine finanzielle Ergänzung, die gerade in den coronabedingten Lockdowns willkommen war. «Neben meiner selbstständigen Tätigkeit als Grafiker arbeite ich als Musik-Arrangeur in der Kulturbranche», so Zimmermann. Aufgrund der Pandemie hatte er in beiden Arbeitsbereichen finanzielle Einbussen. Durch Kitchup konnte er sich aber etwas dazu verdienen. Um dabei zu sein, musste er ein obligatorisches Webinar zum Thema Hygiene absolvieren. Weitere freiwillige Webinars werden ebenfalls gratis zur Verfügung gestellt.

Heute Mittag geht es ruhig zu und her. Nur eine Bestellung steht auf der Liste des Hobbykochs. Der Chicken Wrap ‘n’ Roll für einen Kunden aus Stans soll es werden – sein Büro ist quasi um die Ecke. Kein sehr aufwendiges Gericht, trotzdem steckt der Koch viel Liebe in die Zubereitung. Der Hummus wird selbstgemacht, das Poulet suhlt schon länger in seiner Marinade und die Garnitur wird millimetergenau angerichtet. Zimmermann ist es wichtig, mit natürlichen Zutaten frisch zu kochen. Vieles kauft er bei Coop oder Migros ein, das Fleisch kommt aus der traditionellen Metzgerei, das Brot vom regionalen Bäcker. Ab und zu besucht er den Wochenmarkt auf dem Stanser Dorfplatz und kauft das Gemüse da ein.

Köche können bewertet werden

Frische Zubereitung liegt auch Mareika Arnold am Herzen. Zwar hat sie keinen direkten Einfluss auf das Angebot und die Produktewahl der Köche auf Kitchup, in gewisser Weise kann sie sich aber doch ein Bild darüber machen, wer wie gut ankommt – mit Hilfe eines Ratingsystems. Die Köche können also bewertet werden. Je leckerer das Essen, desto bessere Ratings. «Wer schlechte Ratings hat, erhält keine Bestellungen mehr», sagt Arnold. So werde automatisch «aussortiert».

Ralph Zimmermann muss das wohl kaum befürchten. Der Kunde, den er heute beliefert, hat schon einige Male bestellt. Lunchbox zu, Sticker drauf und los geht’s mit der Auslieferung. Thomas Bettermann ist bestimmt schon hungrig. «Hier zu bestellen, ist praktisch und gesünder als die Fertiggerichte der umliegenden Einkaufsläden», sagt er, als ihm Zimmermann sein Mittagessen überreicht. «Du bist, was du isst. Das stimmt halt einfach.»

Hinweis: Kitchup ist in den Kantonen Nidwalden, Zürich, Zug und Luzern verfügbar. Weitere Informationen unter: www.kitchup.ch.