Start-up Schweissen lernen ohne Schweissausbrüche – Urner Firma setzt auf Ausbildung mit Virtual Reality Das Jungunternehmen AtlasVR will Ausbildungen an Maschinen revolutionieren. Mitbegründer Joy Gisler erklärt, warum man sich als Firmenstandort den Kanton Uri ausgesucht hat. Florian Arnold Jetzt kommentieren 05.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit Brille und Controller taucht man in die «Virtual Reality» ab. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 22. Juli 2022)

Spezialbrille auf und abtauchen in eine künstliche Welt: Das macht «Virtual Reality» möglich. Bisher wurde die Technologie – kurz «VR» – vor allem für Games benutzt. Ein Urner Start-up benutzt die Technologie jedoch für ernsthaftere Dinge. «Wir bieten sozusagen einen Flugsimulator für andere Berufsgruppen als Piloten an», erklärt es Joy Gisler mit einfachen Worten. Er ist Mitbegründer der Firma AtlasVR mit Sitz in Flüelen.

Die Firma hat sich auf Ausbildungen mit «Virtual Reality» spezialisiert. Eine Berufsgruppe sind zum Beispiel Dachdecker. Dank der Software des Start-ups können die Lehrlinge das sogenannte Bitumen-Schweissen, bei dem Rollen mit einer Fackel erhitzt werden müssen, mit VR-Brillen üben, ohne dass dabei teures Material drauf geht – und die Lehrlinge Angst haben müssen, vom Dach runterzufallen.

Das Firmenvideo von AtlasVR. PD

Gisler verallgemeinert es so: «Eine Simulation lohnt sich dann, wenn die Aufgaben zu gefährlich sind, wenn man dazu teure Maschinen oder Rohmaterial braucht, wenn man die Maschinen während der Schulungszeit besser nutzen kann oder wenn die Maschine noch gar nicht fertig gebaut ist», sagt der ETH-Maschineningenieur.

Darüber hinaus sei man durch die Computertechnik unabhängig von Ort und Zeit. Und trotzdem sei der Lerneffekt besser, als wenn man sich einfach ein Schulungsvideo ansehe. Denn die Bewegungsabläufe werden korrekt eingeübt.

Bereits gut ausgelastet

Die Firma besteht aus drei Partnern, die sich an der ETH Zürich kennen lernten. Valentin Holzwarth, Christian Hirt und Joy Gisler setzten gemeinsam VR-Projekte für Unternehmen um. Und verfolgten die Idee schliesslich als Start-up weiter. Sie stellen die Software her, die VR-Brillen und die Controller, die man in den Händen hält, werden eingekauft.

Bereits seien genügend Aufträge da, um die Löhne der drei Gründer zu zahlen, erzählt Gisler stolz. Um aber wachsen zu können, werden noch Investoren gesucht. Ab Mitte September stösst nun auch der erste «Nicht-Gründer»-Vollzeitmitarbeiter zum Team. Daneben bieten sie Praktika-Stellen für Studierende an.

Die Urner Firma AtlasVR: (von links) Valentin Holzwarth, Christian Hirt und Joy Gisler. Bild: PD

Noch seien die Maschinen-Hersteller, auf die das Unternehmen abzielt, im Vornherein meist etwas skeptisch. Gisler erinnert sich:

«Wir mussten lernen, dass es nicht reicht, einfach ein cooles Produkt zu haben.»

«Man muss aufzeigen können, dass man mit unserer Software ein konkretes, dringendes Problem lösen und einen finanziellen Mehrwert schaffen kann.»

Deshalb sei das Ziel, dass die Maschinen-Hersteller die VR-Ausbildung gleich all ihren Kunden anbieten, wenn eine neue Maschine auf den Markt kommt. Um an Aufträge zu kommen, ist das Team oft auf entsprechenden Maschinen-Messen anzutreffen. Viele Kontakte seien aber auch über die ETH und deren Professoren zu Stande gekommen. Doch wieso hat sich das Unternehmen für Uri entschieden?

«Als Urner kommt man gern zurück»

Joy Gisler. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 22. Juni 2022)

Daran sei Joy Gisler «nicht ganz unschuldig», wie er mit einem Lächeln meint. In Flüelen aufgewachsen machte er 2011 die Matura in Altdorf. In einem Zwischenjahr arbeitete er in einem Praktikum in Kanada, ehe er nach der Rekrutenschule an der ETH Maschinenbau studierte und mit Bachelor- und Masterabschluss beendete. Aktuell ist er neben den Aufgaben im Jungunternehmen an der ETH tätig und absolviert dort ein Doktorat, das er in eineinhalb Jahren abschliessen möchte.

«Als Urner kommt man aber immer wieder gerne in den Kanton Uri zurück. Das zeigt sich nur schon während des Studiums, während dem die Urner am Wochenende immer nach Hause gehen. Deshalb wollte ich auch meine Kollegen davon überzeugen, dass wir unsere Firma in Uri ansiedeln.» In Uri habe man ihnen viel Wohlwollen und Hilfe entgegengebracht, so etwa von der Volkswirtschaftsdirektion, erzählt er.

Gute Gesprächskultur wichtig

Allgemein gebe es in der Schweiz viel Unterstützung. Um etwas Rüstzeug und Handwerk als Unternehmer aufzubauen, besuchten die drei Gründer den Business Concepts Kurs des Start-up-Campus. Dabei wurde die ihre als «innovativste Business-Idee» ausgezeichnet. Der 30-Jährige sagt:

«Es ist schon etwas anderes, Unternehmer statt Student zu sein.»

«Aber es ist ein sehr spannender und lehrreicher Weg. Wir decken aktuell vom Verkauf, Marketing, Verträge, Finanzierung, Kundenbetreuung und Umsetzung noch alles selber ab. Aber mit einem guten Team, mit einer guten Gesprächskultur, funktioniert das.»

Nun will das Unternehmen so richtig durchstarten. Die Vision dahinter lautet: «Wir möchten der Anbieter von Virtual-Reality-Ausbildung in Europa und der ganzen Welt werden, zumindest, was die Maschinen-Industrie angeht.» Und wann soll dies geschehen? «Je schneller, desto besser.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen