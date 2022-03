Unfallstatistik Nidwalden für 2021

Statistik 2021 Zahl der Unfälle in Nidwalden liegt praktisch auf dem Niveau des Vorjahres Die Nidwaldner Kantonspolizei verzeichnete 2021 eine starke Zunahme der Unfälle mit Fussgängerinnen und Fussgängern. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 21.03.2022, 18.13 Uhr

Gegenüber dem Vorjahr nahm die Zahl der Verkehrsunfälle im Jahr 2021 um 4 auf 206 ab, wie die Kantonspolizei Nidwalden in ihrer jährlichen Statistik ausweist. «Das ist grundsätzlich eine erfreuliche Entwicklung», sagt Marco Niederberger, Chef der Verkehrs- und Sicherheitspolizei, auf Anfrage. «Denn es bedeutet den tiefsten Stand seit 2007».

Die Zahl der verletzten Personen sank gegenüber 2020 um eine Person auf 84. Die Zahl der leicht Verletzten blieb gleich wie im Vorjahr (69). 30 Personen wurden schwer verletzt, zwei von ihnen zogen sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Leider habe wie in den vergangenen zwei Jahren wiederum ein Todesopfer beklagt werden müssen, so die Mitteilung weiter.

Frontalkollision mit einem korrekt entgegenkommenden Traktor aufgrund Manipulation am Autoradio. Verletzt wurde niemand. Bild: Kantonspolizei Nidwalden/PD (Ennetmoos, 6. November 2021)

Die Zahl der innerorts verursachten Unfälle blieb gegenüber dem Vorjahr mit 98 genau gleich. Ausserorts nahmen sie um 16 auf 56 ab. Auf der Autobahn inklusive Autostrasse ist die Anzahl Unfälle gegenüber dem Jahre 2020 wieder um 12 auf insgesamt 51 angestiegen.

Aufgrund eines vorhergegangenen Unfalls fuhr ein Lastwagen in die stehende Kolonne. Es gab keine Verletzten. Bild: Kantonspolizei Nidwalden/PD (Beckenried, 5. Juli 2021)

Gegenüber dem Vorjahr stieg die Anzahl der verunfallten Fussgänger von 2 auf 12 markant an. Dabei zogen sich 11 zu Fuss gehende Verletzungen zu, 2 davon schwere. Von den genannten Unfällen ereigneten sich 5 auf einem Fussgängerstreifen. Ausser bei einem war die Unaufmerksamkeit der Fahrzeuglenker auf die Unfallursache zurückzuführen. «Bei unseren tiefen Zahlen ist es von Jahr zu Jahr schwierig, eine Tendenz auszumachen oder die genaue Begründung herauszufinden», sagt Marco Niederberger. Für eine aussagekräftige Tendenz müssten die Zahlen über mehrere Jahre verglichen werden.

Weniger Velounfälle als noch im Vorjahr

Obwohl wegen der Corona-Krise noch vermehrt Personen mit dem Fahrrad oder dem E-Bike unterwegs waren, ging die Anzahl Verkehrsunfälle, an denen mindestens ein Zweiradfahrer beteiligt war, gegenüber dem Vorjahr um 5 zurück, (20 Velo- und 17 E-Bike-Unfälle). Bei vielen dieser Ereignisse handelte es sich laut der Mitteilung um Selbstunfälle, bei denen sich die Beteiligten mittelschwere Verletzungen zuzogen. Leider sei bei allen Velo- und E-Bike-Unfällen nur eine Person unverletzt geblieben.

Eine leicht verletzte Person forderte dieser Unfall auf der Bürgenstockstrasse. Ein Personenwagen kam in der Linkskurve nach der Sommerweid rechtsseitig von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Bild: Kantonspolizei Nidwalden/PD (Stansstad, 28. Oktober 2021)

Wie in den vorangegangenen Jahren sei die Hauptursache bei der Unaufmerksamkeit und Ablenkung der Verkehrsteilnehmenden zu suchen, hält die Kantonspolizei weiter fest. Dies sei bei 59 Unfällen der Fall gewesen. Weitere Ursachen seien Nichtbeherrschen des Fahrzeugs (30), überhöhte Geschwindigkeit sowie Missachten des Vortritts (je 24). Wie im Vorjahr habe in 28 Fällen der Zustand des Lenkers oder der Lenkerin eine massgebende Rolle gespielt.

Auf der Autobahn A2 und Autostrasse A8 ereigneten sich 51 Unfälle, was einem Viertel aller Unfälle auf dem Kantonsgebiet entspricht. Auf Hauptstrassen wurden 86 (42 Prozent) und auf Nebenstrassen 68 (33 Prozent) verursacht.

Aufgrund starken Schneefalls und den Strassenverhältnissen kam ein Personenwagen ins Schleudern und kollidierte mit dem Zaun. Bild: Kantonspolizei Nidwalden/PD (Beckenried, 15. Januar 2021)

«Wir nehmen die Resultate der Verkehrsunfallstatistik zum Anlass, Unfällen präventiv entgegenzuwirken und unter anderem die Ablenkungen am Steuer wieder vermehrt zu kontrollieren», hält Marco Niederberger fest. Der Klassiker sei hier etwa das Telefonieren mit dem Handy während des Fahrens. Ein spezielles Augenmerk werde aufgrund der Zahlen weiter auf Kontrollen an Fussgängerstreifen gelegt. Und nach wie vor würden sich auch zu viele Verkehrsteilnehmende in nicht fahrfähigem Zustand hinter das Steuer setzen. «Auch diesem Umstand wollen wir besondere Beachtung schenken», so Niederberger.

Verkehrsunfallstatistik Nidwalden 2021 als PDF-Dokument

