Nach abruptem Abgang seines Vorgängers: Stephan Grieder wird Kommandant der Kantonspolizei Nidwalden Nach nicht einmal zwei Jahren musste der Nidwaldner Polizeikommandant Jürg von Gunten in März per sofort gehen. Nun hat der Nidwaldner Regierungsrat seinen Nachfolger gewählt. Stephan Grieder (56) kommt von der Kantonspolizei Schwyz. Bis er in Nidwalden startet, wird es noch eine Weile dauern. 23.09.2020, 15.48 Uhr

Stephan Grieder führt derzeit im Kanton Schwyz die Kriminalpolizei und den Kantonalen Nachrichtendienst. PD

(cgl) Der Regierungsrat hat Stephan Grieder zum neuen Kommandanten der Kantonspolizei Nidwalden gewählt. Der 56-Jährige tritt seine Funktion spätestens am 1. April 2021 an, wie es in einer Mitteilung heisst.

Stephan Grieder studierte an der Universität Bern Jurisprudenz und erwarb in der Folge das bernische Anwaltspatent. Er trat am 1. Mai 2001 in die Kantonspolizei Schwyz ein. Seither führt er die Kriminalpolizei und den Kantonalen Nachrichtendienst mit rund 60 Mitarbeitenden. Aufgrund seiner Funktion ist er Mitglied des Polizeikommandos der Kantonspolizei Schwyz.

Im Rahmen seiner Tätigkeit wirkte er in verschiedensten schweizweiten Arbeitsgruppen, im Führungsstab der Polizei sowie in diversen kantonsinternen Fachgremien mit. Seine Ausbildung zum Polizeioffizier absolvierte er am Schweizerischen Polizeiinstitut in Neuenburg. Stephan Grieder verfügt neben seiner polizeilichen Führungserfahrung auch über solche im militärischen Umfeld. Er ist Oberst im Generalstab und seit 2019 Stabschef der Territorialdivision 2. In seiner Freizeit ist er begeisterter Sportler.

Der Regierungsrat freut sich, einen erfahrenen und bestens qualifizierten Fachmann für die Position des Polizeikommandanten gefunden zu haben, heisst es in der Mitteilung weiter. Stephan Grieder überzeuge vor allem durch sein breit abgestütztes Wissen, die fundierten Kenntnisse im Polizeiwesen und durch seine integrierende Persönlichkeit. «Dank seiner langjährigen Tätigkeit als Polizeioffizier und seiner Führungserfahrung verfügt Stephan Grieder über das Rüstzeug, die Kantonspolizei Nidwalden erfolgreich in die Zukunft zu führen», wird Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kayser in der Mitteilung zitiert.

Stephan Grieder ist ledig und wohnt aktuell im Kanton Schwyz. Bis zum Stellenantritt des neuen Kommandanten wird weiterhin Reto Berchtold das Nidwaldner Polizeikorps interimistisch führen.

Grieder folgt auf Jürg von Gunten. Dieser musste im März dieses Jahres per sofort gehen. Als Grund nannte Karin Kayser «unüberbrückbare Differenzen». Innerhalb des Kaders sei es zu Konflikten gekommen.