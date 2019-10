Stille Wahl in Buochser Gemeinderat

Stille Wahl in Buochser Gemeinderat Marianne Ackermann-Odermatt (CVP) wird neue Gemeinderätin.

Marianne Ackermann. (Bild: PD)

Sie wird in stiller Wahl in den Buochser Gemeinderat gewählt. Ackermann, 1979, Bäuerin mit eidgenössischem Fachausweis, ersetzt Joël Odermatt (CVP), der im Juli vorzeitig aus dem Gemeinderat zurückgetreten ist. Ackermann ist für den Rest der Amtsdauer 2016 bis 2020 gewählt, sofern der Rücktritt von Joël Odermatt an der Gemeindeversammlung vom 26. November genehmigt wird, wie die Gemeinde mitteilt.