Serie: Stille Helfer im Hintergrund Der Buochser Bärti Risi betreut seit bald zehn Jahren die 1. Mannschaft des FC Sarnen Der von allen nur Bärti genannte Buochser betreut seit der Saison 2013/14 die Spieler des FC Sarnen. Vorher war er über 30 Jahre lang als Helfer beim SC Buochs tätig. Rafael Schneuwly Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nathalie Giger, die Präsidentin des FC Sarnen, ist voller Lob: «Bärti erledigt für den Staff sowie für das Team alle Arbeiten im Hintergrund oder die Sachen, die niemand gern macht.» Dabei stand es nicht in den Sternen geschrieben, dass der pensionierte Gärtner einmal als Helfer für den

FC Sarnen arbeiten würde, denn er war über 30 Jahren lang ehrenamtlich beim SC Buochs tätig.

Bärti Risi, Betreuer der 1. Mannschaft des FC Sarnen. Bild: Rafael Schneuwly (Sarnen, 12. August 2022)

Vier Jahre nach dem sportlichen Höhenflug der Nidwaldner mit dem Aufstieg in die Nationalliga B im Jahr 1972 begann Albert «Bärti» Risi seine Tätigkeit als Trainer und betreute alle Mannschaften, von den Junioren E bis zu den Junioren A. Als Gärtner kümmerte er sich auch mit Hingabe um den Platz und schaut mit Stolz zurück.

«Am meisten Arbeit hatte ich naturgemäss mit den beiden Fünfer-Räumen. Zudem ist das Seefeld wegen des vielen Grundwassers ein schwieriges Terrain, das ich trotzdem in gutem Zustand halten konnte.»

Den grössten Verdienst erwarb sich Bärti Risi aber als Begleiter der 2. Mannschaft, die er 23 Jahre lang betreute.

Beim FC Sarnen fühlt er sich wohl

Auf die Saison 2013/14 hin wechselte Risi zusammen mit Patrick Odermatt, dem damaligen Trainer der 2. Mannschaft, nach Sarnen. Odermatt trainierte ein Jahr lang die 1. Mannschaft des FC Sarnen und Bärti Risi ist bis heute deren Betreuer. Er hat den Wechsel nie bereut, denn in Obwalden erfährt er die Wertschätzung, die ihm von Seiten des Vorstands in Buochs fehlte. Unter anderem zahlt ihm der FC Sarnen eine Kilometerentschädigung für seinen Arbeitsweg, denn er wohnt immer noch in Nidwalden.

Viel wichtiger als das Geld sind Bärti Risi aber die Zuneigung der Spieler, die er schon in Buochs gespürt hatte, und der Respekt des Vorstands. Dominic Braschler, Spieler der 1. Mannschaft, formuliert es so:

«Bärti ist sicherlich eine Legende, die gute Seele der Mannschaft. Er ist sich für nichts zu schade und macht immer alles, damit es der Mannschaft gut geht.»

Und Jason Kuhn, ebenfalls ein Spieler des Fanionteams, fügt bei: «Er ist Mädchen für alles. Und der Kopf, der denkt, wenn wir etwas vergessen.»

Süssigkeiten auf dem Massagetisch

Wie in Buochs verrichtet Risi die üblichen Arbeiten eines Betreuers. Für das Training, bei dem er meistens dabei ist, müssen die Bälle, die Getränke, das Material für die Feldmarkierungen, die Trainingskleider sowie die Klebestreifen für die Stulpen bereit sein, und die Wertsachen der Spieler werden weggeschlossen. Bei den Trainings- und den Meisterschaftsspielen muss er an die Bälle, die Getränke und die Leibchen mit den Nummern denken, und bei den Heimspielen dürfen die Cornerfähnchen und der Pausentee für alle Akteure nicht vergessen gehen.

Ein wichtiges Utensil ist der Arztkoffer, und wenn die Masseurin verhindert ist, kümmert sich manchmal Bärti Risi um verletzte Spieler. Zuweilen müssen Tornetze geflickt werden und ein Klassiker ist, dass die Spieler Dinge vergessen und der Betreuer Botendienste leisten muss. Für Bärti Risi sind die Spieler wie seine Söhne. So legt er ihnen häufig Schokolade und Salznüsschen auf den Massagetisch und redet ihnen gut zu, wenn sie nach einer Niederlage enttäuscht sind. Dass die Komplimente für Risi nicht aus der Luft gegriffen sind, zeigte sich am vergangenen Freitag, als eine Frau im Restaurant des FC Sarnen infolge Übelkeit vom Stuhl fiel und er sich spontan um die Verletzte kümmerte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen