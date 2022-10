Stimme aus Bern CO2-Ausstoss senken und gleichzeitig AKW abstellen: Wie soll das aufgehen? Bis 2050 soll die Schweiz auf Heizöl, Benzin, Diesel und Gas verzichten. Doch es fehlen ausreichende Speichermöglichkeiten für den Strom. Das führt zu Problemen, warnt der Nidwaldner SVP-Nationalrat Peter Keller. Peter Keller 07.10.2022, 17.00 Uhr

Die Herbst-Session drehte sich um die Energie-Krise: Wie können wir die Stromversorgung kurzfristig sichern? Und soll die Schweiz bis 2050 auch noch auf Heizöl, Benzin, Diesel und Gas verzichten (indirekter Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative)?

SVP-Nationalrat Peter Keller. Bild: Key

Die Energie-Krise ist hausgemacht. Man kann nicht auf eine wichtige Strom-Quelle verzichten (Kernkraft) und dann noch Heizöl, Benzin und Diesel verbieten wollen (CO 2 -Reduktion auf Netto-Null), ohne eine sichere Alternative zu haben.

Und hier sind wir beim Grundproblem: Solange wir nicht ausreichend Strom speichern können, sind wir auf die Kernkraft und auf fossile Energieträger angewiesen. Wir haben ein Winterstrom-Problem. Genau in dieser Jahreszeit brauchen wir mehr Energie, wenn es Nebel und Schnee gibt, die Tage kürzer sind und die Sonne weniger Kraft hat. Die Fotovoltaik liefert im Winter viel zu wenig verlässlichen Strom. Das ist Physik.

Die damalige Bundesrätin Doris Leuthard versprach vor der Abstimmung zur Energiestrategie, die Versorgungssicherheit in der Schweiz sei «nicht in Frage gestellt». Weiter sagte sie: «Unsicherheit gibt es insofern nicht, als man in allen europäischen Staaten in den nächsten zwanzig Jahren eine genügende Stromproduktion haben wird.» Das waren beides fatale Fehleinschätzungen, um die Bevölkerung für ein Ja zu gewinnen.

Gleichzeitig blockieren linksgrüne Umweltschutz-Organisationen seit 20 Jahren die Erhöhung der Grimsel-Staumauer. 2019 wird ein funktionstüchtiges Kernkraftwerk in Mühleberg abgestellt, das 3 Terrawattstunden (TWh) Strom produzierte. Das ist der Strom, den die SBB im Jahr benötigt. Wir haben seit dem Jahr 2000 rund 1 Million mehr Menschen in der Schweiz. Aber die massive Zuwanderung und der damit verbundene Energie-Bedarf wird bis heute totgeschwiegen.

Nun hat die Mehrheit im Parlament dem indirekten Vorschlag zur Gletscher-Initiative zugestimmt. Dieser will künftig auch noch Heizöl, Benzin, Diesel und Gas verbieten. Das sind 60 Prozent unseres Energieverbrauchs! Jede neue Wärmepumpe, jedes neue Elektroauto braucht mehr Strom – und wir haben jetzt schon zu wenig Strom. Wie soll das aufgehen?