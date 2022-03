Hans Wickis Stimme aus Bern: Wunschdenken vs. Realität

«Stimme aus Bern» Wunschdenken vs. Realität Der Nidwaldner Ständerat Hans Wicki zur Frühlingssession in Bern. Hans Wicki, FDP-Ständerat, Nidwalden 21.03.2022, 14.32 Uhr

Hans Wicki, Nidwaldner Ständerat, FDP Bild: PD

Nachdem der Bundesrat Mitte Februar den Grossteil der Coronamassnahmen aufhob, rechnete ich eigentlich mit einer «normalen» Session. Weit gefehlt – Putins völkerrechtswidriger Einmarsch in die Ukraine dominierte die Gespräche in der Wandelhalle. Plötzlich sind wir mit einer Situation konfrontiert, die für viele vor kurzem noch undenkbar war: Krieg in Europa! Wie bereits bei der Bekämpfung der Coronapandemie können wir beobachten, wie stark das schöngeistige Wunschdenken vieler Politiker und Bürger mit der Realität kollidiert.

Sie stellen überrascht fest, dass unser Land für ein derartiges Szenario ungenügend gewappnet ist. Kein Wunder, denn der Sicherheit und Krisentauglichkeit wurde in den letzten Jahren viel zu wenig Beachtung geschenkt. Einerseits wurden diesbezügliche Bestrebungen als «weltfremd» abgestempelt, andererseits haben sich kaum Menschen mit entsprechender Erfahrung für politische Ämter zur Verfügung gestellt. In Friedenszeiten wurden Abrüstungskritiker verhöhnt, die Armeeabschaffer hatten Aufwind – Investitionen in die Sicherheit waren tabu.

Und jetzt, nach Putins Tabubruch, stellen wir fest, dass der ständige Abbau der Armee deren Einsatzfähigkeit in Frage stellt. Um wieder eine glaubwürdige Verteidigungsbereitschaft zu erreichen, plädierte der Ständerat in seiner Sondersession für eine Erhöhung des Armeebudgets und eine Beschleunigung der Kampfjet-Beschaffung. Diese Forderungen wurden von einigen Kollegen als unseriös und populistisch abgetan. Auch die Bitte von Bundesrätin Amherd, das Sammeln von Unterschriften gegen die Beschaffung der F-35-Kampfjets einzustellen, damit deren zeitnahe Beschaffung nicht gefährdet wird, wurde empört und mit Verweis auf unsere direktdemokratische Kultur zurückgewiesen. Notabene nach einem Ja des Volks zu neuen Kampfflugzeugen.

Ich bin überzeugt, dass Putins Angriffskrieg einen Wendepunkt darstellt. Die Bilder von getöteten Zivilisten, zerbombten Wohnhäusern und Spitälern werden viele zum Umdenken bewegen – Sicherheitspolitik und Krisenvorsorge erhalten einen neuen Stellenwert. Die Zeit für realitätsferne Schönwetterpolitik ist vorbei. Auch bezüglich unserer Versorgungssicherheit bei Energie, Ernährung und Ähnlichem.

Ich wünsche Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, schöne und hoffentlich friedliche Frühlingstage!