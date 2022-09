Nidwalden: Zwei Nachbarn streiten bis vor Bundesgericht

Streit Störende Sonnenschirme und lautes Radio: Zwei Nidwaldner Nachbarn streiten sich bis vor Bundesgericht Ein Mann erreichte mit einer Klage, dass sein Nachbar seine Sonnenschirme nicht mehr nach Belieben aufstellen darf. Diesen Entscheid focht der Betroffene vor allen Instanzen an – ohne Erfolg. Julian Spörri Jetzt kommentieren 06.09.2022, 12.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sonnenschirme sorgten für einen Konflikt zwischen zwei Nidwaldnern. Bild: Dominik Wunderli

So idyllisch die Lage am Vierwaldstättersee ist, so erbittert tobt zwischen zwei Nachbarn im Kanton Nidwalden ein Streit – und das schon seit Jahren. Während es in einem früheren Gerichtsverfahren um das Zurückschneiden von Kastanienbäumen ging, stehen Sonnenschirme, zwei mobile Palmen und Radiomusik im Zentrum des neusten Konflikts.

Die Situation ist folgende: Der eine Mann besitzt ein Grundstück mit direktem Seeanstoss. Dahinter liegt die Liegenschaft seines Nachbarn, abgetrennt durch eine Strasse. Der Eigentümer des Grundstücks ohne Seeanstoss moniert, dass seine Aussicht durch die Sonnenschirme und die zwei verschiebbaren Palmen seines Nachbarn beeinträchtigt wird. Zudem stört er sich an der Beschallung durch die abgespielte Musik.

Sogar die Polizei könnte eingreifen

Der Ärger war so gross, dass der Mann eine Klage einreichte. Diese wurde im Oktober 2020 vom Nidwaldner Kantonsgericht teilweise gutgeheissen. Das Gericht verpflichtete den Eigentümer der Liegenschaft mit Seeanstoss, Musik und Lärm von mehr als 60 Dezibel am Tag und 50 Dezibel in der Nacht zu unterlassen.

Zudem verbot es ihm, auf seinem Grundstück im Bereich vor dem Wohnhaus des Klägers Sonnenschirme aufzustellen. Für den Fall, dass dieses Verbot missachtet würde, dürften die Sonnenschirme unter polizeilicher Hilfe beseitigt werden, so das Kantonsgericht. Es ordnete einzig in Bezug auf die mobilen Palmen keine Massnahmen an.

Beim beklagten Nachbarn kam das Urteil schlecht an, bedeutet es doch, dass er seine Sonnenschirme nicht mehr nach Lust und Laune aufstellen dürfte. Entsprechend erhob der Mann Berufung, auf welche das Obergericht des Kantons Nidwalden im Juni 2021 nicht eintrat.

Aufzugeben kam für den unterlegenen Beschwerdeführer indes auch nach diesem Verdikt nicht Frage. Er griff zum letzten Mittel: dem Gang ans Bundesgericht in Lausanne.

«Blosse, unsubstanziierte Behauptungen»

In seiner Beschwerde bemängelte der Mann, dass das Obergericht auf die Durchführung eines Augenscheins verzichtet und seinen Entscheid auf von der Gegenpartei eingereichte Fotos abgestellt hatte. Für ihn steht nämlich fest, dass sein Nachbar von den Wohnräumen im ersten und zweiten Obergeschoss seines Hauses trotz aufgestellter Sonnenschirme «eine uneingeschränkte Seesicht» habe. Die Fotos würden diesbezüglich ein falsches Bild vermitteln, weil sie von der Strasse und nicht vom Balkon aufgenommen worden seien.

Das Bundesgericht hat für diese Argumentation kein Gehör. Es handle sich um «blosse, unsubstanziierte Behauptungen», zumal sich der Beschwerdeführer nicht auf eigene Aufnahmen berufe, heisst es im Urteil.

Radio lief morgens bis abends

Auch in Bezug auf die Beschallung durch Radiomusik verläuft die Kritik des Mannes ins Leere. Er verwies unter anderem auf die Aussagen einer Zeugin, wonach sie sich von der Musik nicht gestört gefühlt habe.

Dies hätten die Vorinstanzen sehr wohl berücksichtigt, betont das Bundesgericht. Es sei jedoch nicht klar, wieso dieser Zeugin mehr Gewicht zukommen sollte als den Aussagen des Beschwerdegegners und einer weiteren Zeugin, die den Betrieb des Radios als störend empfunden hätten. Laut der Vorinstanz stimmten beide Zeuginnen zudem darüber hinein, dass es «laut» gewesen und dass das Radio jeweils morgens bis abends gelaufen sei.

Entsprechend weist das Bundesgericht die Beschwerde in allen Punkten ab und bestätigt damit das Urteil der Vorinstanz. Der unterlegene Beschwerdeführer muss nun die Gerichtskosten in der Höhe von 5000 Franken übernehmen.

Hinweis: Urteil 5A_771/2021

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen