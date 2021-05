Strike for Future fordert mehr Klimaschutz Zwölf Nidwaldner Organisationen machen mit verschiedenen Aktionen auf den Klimawandel aufmerksam. Carina Odermatt 13.05.2021, 19.44 Uhr

Am Freitag, 21. Mai, werden um 11.59 Uhr überall in der Schweiz die Kirchenglocken läuten. Die Message dahinter ist bekannt: Es ist eine Minute vor zwölf, um den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Dieser «Klimaalarm», bei dem auch die Bevölkerung dazu ermuntert wird, kreativ Lärm zu machen, signalisiert zudem den Auftakt zum schweizweiten Strike for Future.

Dieser wurde bereits vor einem Jahr vom Klimastreik Schweiz initiiert, fiel wegen Corona jedoch um einiges kleiner aus. Dieses Jahr wird während einer Woche erneut lautstark auf den Klimawandel aufmerksam gemacht. Auch in Nidwalden werden verschiedene Aktionen stattfinden.

Vorbereitungen für die Aktionstage: Annina Rohrer und Noah von Matt bemalen im Jugendtreff Stans ein Banner. Bild: PD

Zwölf Organisationen haben sich vereinigt

Eine der Organisatorinnen ist Annina Rohrer (20), die vor bald zwei Jahren die Klimagruppe Nidwalden mitgegründet hat. «Zu Beginn war die Klimabewegung vor allem in den Städten aktiv. Mit dem Strike for Future wollen wir die Bewegung lokal verankern und vielfältiger machen», erklärt die Stansstaderin. Inzwischen gibt es in der Schweiz über 160 Klimagruppen, die sich auf verschiedene Weise für Klimagerechtigkeit einsetzen. Die Klimagruppe Nidwalden konzentriert sich hauptsächlich auf Sensibilisierung in Form von Vorträgen und Webinaren. Vor einem Jahr, als Demonstrationen am Strike for Future wegen der Pandemie nicht stattfinden konnten, hat die Gruppe eine Schuhdemo organisiert. Sie verteilte rund hundert Schuhpaare beim Winkelrieddenkmal in Stans, von denen jedes für eine Person aus Nidwalden stand, die sich für den Klimaschutz einsetzt.

Der Dorfplatz wird in eine grüne Oase verwandelt

Dieses Jahr wird der Strike for Future um einiges grösser ausfallen: Zwölf Nidwaldner Organisationen, die sich für Nachhaltigkeit und sozialen Wandel einsetzen, haben sich für diesen Anlass zusammengeschlossen.

«Wir leben heute in einer Welt der Krisen. Immer stärker werdende soziale Ungerechtigkeiten, Umweltkatastrophen, wirtschaftliche Rezession: Es ist nicht mehr zu übersehen, dass die verschiedenen Krisen unserer Zeit untrennbar verknüpft sind. Lösen können wir sie deshalb nur gemeinsam», gibt Annina Rohrer als Grund für die Zusammenarbeit an.

Das Programm der Klimaaktionstage Nidwalden, wie der Event auch genannt wird, beginnt bereits am Donnerstag, dem 20. Mai. Um 19.30 Uhr findet eine Online-Podiumsdiskussion über Zoom statt, die zusätzlich auf Youtube verfolgt werden kann. Die Referenten aus allen grossen Parteien in Nidwalden werden mit Judith Macchi, Beraterin für Natur und Umwelt beim Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz, darüber diskutieren, ob Nidwalden fit ist für eine klimafreundliche Zukunft.

Am Aktionstag wird das Hauptprogramm, das sich alle Altersgruppen richtet, auf dem Stanser Dorfplatz stattfinden. Dieser wird ab 15.00 Uhr mit Pflanzen und Sträuchern in eine grüne Oase verwandelt. «Damit wollen wir zeigen, wie unser Lebensraum grüner gestaltet werden könnte», erklärt Annina Rohrer. Ganz im Zeichen des Klimastreiks wird der Strike for Future mit einer Velodemonstration auf einer bewilligten Route in Stans abschliessen.

Aktionstage Strike for Future ab Donnerstag, 20. Mai. Das genaue Programm und weitere Informationen unter: www.strikeforfuture.ch oder www.klimagruppe-nw.ch.