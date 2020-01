SVP Nidwalden sagt zu den Abstimmungsvorlagen zweimal Nein Die Partei lehnt die Initiative für mehr bezahlbare Wohnungen und die Ausweitung des Anti-Diskriminierungsgesetzes ab. Kurt Liembd 17.01.2020, 14.39 Uhr

Die SVP Nidwalden hat für beide eidgenössischen Vorlagen die Nein-Parole beschlossen. Die Entscheide fielen an der Versammlung am Donnerstag in Ennetbürgen einstimmig aus, nämlich mit 63 zu null Stimmen und ohne Enthaltungen. Zur Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» sagte Landrat Armin Odermatt: «Der Titel tönt zwar gut, doch der Schein trügt.» Nebst den bekannten Argumenten kritisierte er, dass es genau die Initianten seien, welche durch eine unbegrenzte Zuwanderung die Wohnungsknappheit fördern würden. Zudem wäre die Umsetzung sehr schwierig. Heute gebe es in der Schweiz schon 75'000 leere Wohnungen, davon allein 500 in Nidwalden, so Odermatt. Auch Toni Niederberger, Präsident des Hauseigentümerverbandes, votierte vehement gegen die Initiative.