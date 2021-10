Gold und Bronze für Nidwaldner Druckerei Engelberger AG

Swiss Print Award Engelberger Druck zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet Die Engelberger Druck AG in Stans macht das Triple perfekt. Erneut gewinnt das 1896 gegründete Familienunternehmen zwei Auszeichnungen bei der Verleihung des Swiss Print Awards. 02.10.2021, 17.02 Uhr

Die Gewinner in der Kategorie «Books», von links: Edi Engelberger jun., Inhaber der Engelberger Druck AG, Hugo Schoder, Antalis Schweiz AG, und Sandro Blättler, Marketing-Verkaufsleiter bei der Engelberger Druck AG, freuen sich über die neuerliche Auszeichnung. Bild: Sara Keller/PD

In der Kategorie «Books» erhielt die Engelberger Druck AG Gold für die Publikation «Die wesentliche Eigenart aber liegt in der Blüte». «Ein perfektes Zusammenspiel von Inhalt und Form» lautet das Urteil der sechsköpfigen Fachjury. Bronze gewann die Engelberger Druck AG in der Kategorie «Publications» für ein weiteres aussergewöhnliches Printprodukt, das Magazin «THIS IS IT» Winter/Sommer der Region Engelberg/Titlis. «Herausragend ist die Lösung zweier Magazine in einem. Der Nutzen für die Leserinnen und Leser ist immens», wird die Jury in der Medienmitteilung des Druckunternehmens zitiert.