Swiss Tasty in Stans lanciert neues Take-away-Angebot

Stans Mit Drive-in und Bestellsäulen: «Swiss Tasty» will Take-away-Angebot optimieren Mitten in die Pandemie wurde das Stanser Fast-Food-Restaurant Swiss Tasty geboren. Der Take-away-Service spielt dabei eine zentrale Rolle – und soll noch weiter ausgebaut werden.

Wer die Autobahn A2 in Richtung Luzern durch die Ausfahrt Stans-Nord verlässt, kommt fast nicht um das Restaurant mit der Aufschrift «Swiss Tasty» herum, das gleich an der Ausfahrt liegt. Dennoch wird den Leuten, die nicht in Nidwalden wohnen, der Name wohl kaum ein Begriff sein. Denn «Swiss Tasty» gibt es exklusiv in Stans.

Beim Betreten des Fast-Food-Restaurants wird der eine oder andere Kunde überrascht sein. Schwarze Steinwände, Tische aus hellbraunem Holz und das Grün zahlreicher Pflanzen erzeugen im Innern des Restaurants eine Stimmung, die nicht an ein typisches Fast-Food-Restaurant erinnert. Restaurantbesitzer Daniel Rayher sagt stolz:

«Wir wollen uns bewusst von der Konkurrenz abheben.»

Neben der schönen Einrichtung setze man darum auch auf frische und regionale Produkte. Diese haben ihren Preis. Dazu steht der 33-jährige Nidwaldner auch: «Der Kunde bezahlt bei uns etwas mehr als bei grossen Fast-Food-Ketten, dafür bieten wir eine Topqualität.»

Das Restaurant hätte am 1. Januar 2020 in Betrieb genommen werden sollen. Aufgrund der Pandemie konnte jedoch keine Betriebsbewilligung erteilt werden. So musste die Eröffnung um sechs Monate auf den 18. Juli verschoben werden. Dass man neben den 40 Plätzen im Restaurant auch Take-away anbieten wird, war schon vor der Eröffnung klar. «Das ist essenziell in der Fast-Food-Branche», sagt Rayher.

Mitten in der Pandemie ein Restaurant zu eröffnen, bei dem Take-away eine wichtige Rolle spielt, hatte seine Vorteile. Daniel Rayher erzählt: «Wir hatten schon die nötige Infrastruktur für den Take-away. Zudem kamen viele Kunden wegen des Take-away-Service überhaupt zu uns.» Und trotzdem: «Take-away bedeutet meistens auch Qualitätsverlust. Für einen unbekannten Gastrobetrieb ist es deshalb schwieriger, nur mit Take-away sich einen guten Ruf zu verschaffen.»

Das Bestellen wird vereinfacht

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, arbeitet Daniel Rayher fortlaufend daran, «Swiss Tasty» zu optimieren. Seit neuestem stehen am Eingang des Restaurants zwei grosse Bildschirme. Sie sehen aus wie zwei riesige Smartphones, sind aber Bestellsäulen, an denen die Kunden selbst auswählen können, was sie bestellen möchten. So können zur Mittagszeit bei grossem Andrang mehrere Leute gleichzeitig bedient werden. Zudem wird den Kunden durch die Automaten das Bestellen erleichtert. Rayher sagt:

«Man sieht auf den ersten Blick, welche Speisen glutenfrei oder vegan sind.»

Auch für fremdsprachige Gäste bringen die Bestellsäulen Vorteile: Bis zu 20 Sprachen können darauf programmiert werden. Zu jedem Gericht gibt es auch ein Foto. So wissen die Kunden immer gleich, was sie erwartet.

Die Säulen sind eine Investition, die das Personal entlasten und den Prozess der Bestellung beschleunigen sollen. Denn eines hat der kleine Betrieb mit den Fast-Food-Giganten aus Amerika gemeinsam: Es muss schnell gehen. «In fünf bis sieben Minuten sollte das Essen bereit sein», sagt Rayher. Die Kunden kämen schliesslich nicht in ein Fast-Food-Restaurant, um lange auf ihr Essen zu warten. «Je länger ich in der Mittagspause auf mein Essen warten muss, desto weniger Zeit bleibt mir, mich zu erholen», erklärt der Nidwaldner.

Dem engagierten Rayher schweben noch weitere Ideen vor, mit denen er den Take-away-Service von «Swiss Tasty» verbessern will. In Planung ist ein Drive-in-System, bei dem die Kunden um das Gebäude fahren und vom Auto aus einen QR-Code scannen können, über den sie dann auf ein Bestellungsportal gelangen. Später soll der Zugriff auf das Portal auch von zu Hause aus möglich sein, damit ein Menu auf eine bestimmte Uhrzeit vorbestellen werden kann. «Dann braucht der Kunde sein Essen nur noch abzuholen und die Wartezeiten können fast gänzlich eliminiert werden», sagt Daniel Rayher.

Bald vielleicht schon ohne Kassenpersonal

Wenn sich das neue Kassensystem bewährt, besteht die Möglichkeit, dass man bei «Swiss Tasty» in Zukunft nur noch an den Selbstbedienungsautomaten bestellen kann. Dem jungen Unternehmer, dem vor der Gründung von «Swiss Tasty» in Peru ein Güggeli-Wagen und später drei Restaurants gehört hatten, sind die positiven und negativen Aspekte der Digitalisierung bewusst: «Es ist ein schwieriges Thema: Man ersetzt Arbeitskräfte durch Maschinen.» Ihm sei klar, dass dadurch Arbeitsplätze verloren gehen. «Für uns als Kleinunternehmen geht es aber schlussendlich darum, über die Runden zu kommen.»

Doch nicht nur Arbeitsplätze fallen durch die neuen Bestellsäulen weg, auch ein Teil der Kundschaft könnte verloren gehen. «Kunden, die lieber auf traditionelle Art und Weise bedient werden, könnten das Interesse an unserem Restaurant verlieren», befürchtet Rayher. Dann stelle sich die schwierige Frage, ob es sich lohne, auf diese Kunden zu verzichten und dafür Personalkosten einzusparen. Darüber sei man sich noch nicht im Klaren. Klar sei aber, dass die Mehrheit der Kunden sehr gut mit den neuen Bestellsäulen klarkäme.

Für Daniel Rayher ist Take-away mehr als nur Essen zum Mitnehmen: «Dahinter ist eine Systemgastronomie. Diese wird in meinen Augen die Zukunft der Branche sein.»