Neues Logistikgebäude in Oberdorf wird bezogen

Oberdorf Das neue Logistikgebäude wird bezogen: «Einräumen macht richtig Spass» Nach der Fertigstellung des neuen Logistikgebäudes sind nun die Zügelarbeiten in vollem Gang. Ein Termin sitzt dem Team im Nacken. Matthias Piazza 17.06.2021, 05.00 Uhr

Das Zeughaus leert sich: Mitarbeiter Kurt Zimmermann beim Verladen. Bild: Urs Hanhart (Oberdorf, 16. Juni 2021)

Es ist eng im Erdgeschoss des Zeughauses. Bis unter die Decke ist der Raum vollgestopft mit Material: Bekleidungen und Ausrüstungen für die Angehörigen der Swissint, für die Nidwaldner Zivilschützer und Schweizer Armeeangehörige, die etwas fassen, ersetzen, reparieren oder abgeben müssen. Zwar läuft der Retablierungsbetrieb und Swissint-Ausrüstungsbetrieb weiter. Trotzdem herrscht in diesen Wochen Ausnahmezustand. Aufbruchsstimmung. Das Lager leert sich. Paletten werden in einen Lastwagen verladen. Die Fahrt dauert nur ein paar wenige Minuten, die Luftlinie beträgt kaum 300 Meter. Der Zeitsprung ist dafür umso grösser. Das Zeughaus wurde zwischen 1775 und 1781 erbaut. Es ist eng, die Räume sind niedrig, Stapler können nur im Erdgeschoss eingesetzt werden.

Diese Zeiten sind nun vorbei. Auf der gegenüberliegenden Strassenseite, auf dem Waffenplatz Wil, kommen die fünf Logistikmitarbeiter im Jahr 2021 an. Hier, im zweiten Stock des neuen Logistikgebäudes ist ihre neue Logistikhalle, die mit ihrer Vorgängerin aus dem 18. Jahrhundert nichts mehr gemeinsam hat. Gross, hoch und lichtdurchflutet ist die Halle, alles findet auf demselben Stock statt: Retablierung, Swissint-Ausrüstung, Lager, mit den entsprechenden Büros und Schneiderei etwa. Erschlossen ist die Ebene mit zwei Liften, die grösser sind und mit 3,2 Tonnen mehr als die dreifache Traglast ihres Vorgängers aufweisen.

Einrichten und letzte Bauarbeiten verlaufen parallel

Der stellvertretende Logistikchef Daniel Bissig räumt das Lager in der neuen Logistikhalle ein, die mit jener im Zeughaus nichts mehr gemeinsam hat. Bild: Urs Hanhart (Oberdorf, 16. Juni 2021)

Nun wird unter Hochdruck gezügelt. Zwar muss das Zeughaus nicht schon nächste Woche leer sein, denn bisher ist erst eine kurzfristige kantonsinterne Zwischennutzung für das Kontakt-Tracing bestimmt. Der Grund für den zeitlichen Druck ist die Swissint. «Am 7. Juli müssen wir ein weiteres Kontingent für seinen Einsatz im Kosovo ausrüsten», erzählt der stellvertretende Logistikchef Daniel Bissig. Daran gebe es nichts zu rütteln. Und so müssten das Einrichten des Lagers und die letzten Bauabschlussarbeiten Hand in Hand gehen. Dafür brauche es tägliche Absprachen. Sämtliche Dienstleistungen müssten trotzdem erbracht werden können. «Wir müssen auch in der Lage sein, einen Swissint-Angehörigen sofort auszurüsten, der kurzfristig für einen Ausland-Einsatz aufgeboten wird», macht Daniel Bissig ein Beispiel. Dafür war eine generalstabsmässige Planung notwendig. Davon zeugt der grosse Zeitplan an der Wand. Detailliert ist jeder Arbeitsschritt auf die Woche genau aufgeführt. Mit Erfolg. «Wir sind im Zeitplan», bilanziert Daniel Bissig. Dies bedeutet, dass bald die Hälfte geschafft ist. Das ist augenscheinlich. Die noch vor wenigen Wochen leere Halle füllt sich mehr und mehr. Von Wehmut sei keine Spur. «Den Mitarbeitern gefällt es am neuen Arbeitsort sehr gut. Es macht richtig Spass, einzuräumen.»

«Bei mir kommt schon etwas Wehmut auf», entgegnet Waffenplatzverwalter Theo Küchler.

«Damit endet eine Ära. In diesem Zeughaus hatte der Waffenplatz seinen Ursprung.»

Seit über 200 Jahren wird das Gebäude, das zwischen 1775 und 1781 als Kornhaus erbaut wurde, als Zeughaus genutzt, seit 1857 und bis 1971 auch als Kaserne, die dann auf die andere Strassenseite zügelte. Was nun mit dem Zeughaus passiere, sei noch nicht definitiv bestimmt. Nun würden Ideen für eine Nachnutzung gesammelt.