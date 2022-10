Tag der betreuenden Angehörigen Sie sind die Helden des Alltags in Ob- und Nidwalden Stillschweigend sind betreuende Angehörige für ihre Nächsten da. Erst als Annemarie Berlinger ausfiel, wurde klar, was sie für ihren Mann leistet. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 28.10.2022, 05.00 Uhr

Häufig leisten sie stillschweigend ihre Arbeit. Unbemerkt und ohne Lohn sind sie für ihre Nächsten da, für ihre Ehepartner, Eltern oder Kinder. In den Kantonen Nidwalden und Obwalden sind es insgesamt mehr als 3000 Angehörige. Erst wenn sie aus gesundheitlichen Gründen ausfallen, wird deutlich, was sie alles leisten. So war es auch bei Annemarie Berlinger, die sich um ihren Ehemann kümmert. Der 75-Jährige leidet an einer Form von Demenz und läuft mittlerweile am Rollator. Im Dezember vor fast einem Jahr musste die Beckenriederin operiert werden und erhielt ein künstliches Kniegelenk. Damit fiel sie vom 29. November bis 20. Dezember für die Betreuung ihres Mannes aus.

Annemarie Berlinger mit ihrer Tochter Karin Schindelholz. Bild: Marion Wannemacher (Beckenried, 25. Oktober 2022)

Bereits am ersten Tag gab es einen Notfall

«Wir organisierten alles», erzählt ihre Tochter Karin Schindelholz, die im selben Haus mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern wohnt. Der Vater sollte am Mittag zu ihr zum Essen kommen, am Abend würde er sich selber versorgen. Auch für den Donnerstag, an dem sie ihre Waldspielgruppe leitet, war klar, dass das SRK für ihn sorgen und kochen würde. Soweit der Plan.

«Schon am ersten Tag mussten wir in den Notfall, Vaters Beine gaben nach», erzählt die 45-Jährige. Sehr viele Fragen kamen auf die Tochter zu, nicht alle konnte sie beantworten, beispielsweise, welche Medikamente der Vater einnimmt. Auch wurde klar, dass es mit dem Selbstversorgen am Abend nicht klappen würde. Durch den Notfall stellte sich heraus, dass der Vater Spitex in Anspruch nehmen müsse für die tägliche Körperhygiene. Die Tochter organisierte Spitex und Rollator. Wochentags übernahm der Entlastungsdienst des SRK Unterwalden am Nachmittag die Betreuung des Vaters.

Ausserdem stand eine Prostata-Operation des Vaters aus, medizinische Abklärungen mussten getroffen werden. «Vor allem das Gesundheitsmanagement war für mich die Herausforderung», resümiert Karin Schindelholz. «Am Schluss hatte ich einen ganzen Stapel Papiere als Gesundheitsdossier zusammen», erzählt sie.

Die Betreuung ihres Vaters bedeutete für die berufstätige Familienfrau jede Menge Zusatzbelastung: kochen, putzen, Wäsche machen, den Einkauf erledigen, das Organisieren der Arzt- und Spitextermine. Unterstützung fand sie bei ihrer Tochter und ihrem Bruder. Rückblickend zieht sie für sich selber verschiedene Schlüsse: «Ich merkte erst jetzt, was alles meine Mutter gemacht hat. Hut ab vor ihr! Eigentlich wusste ich vorher gar nicht, was auf mich zukommt.» Heute könnte Karin Schindelholz nicht mehr einspringen, sie arbeitet mehr.

Auszeiten und Beruf wurden wichtig

Für sie erhielt manches in dieser Zeit einen besonderen Stellenwert: das Leiten ihrer Waldspielgruppe, ihre Hobbys Tanzen und Lesen. Wichtig war für die Tochter auch die Erkenntnis, dass ihr Vater, der in der Familie als «pflegeleicht» gilt, die Hilfe und Unterstützung wirklich braucht. «Du musst lernen, damit umzugehen. Es ist dein Vater, du musst ihn akzeptieren, wie er ist», bringt sie es auf den Punkt.

Und die Mutter? Im Nachhinein begrüsst Annemarie Berlinger, dass alles so gekommen ist. Auch vorher habe sie schon Hilfe annehmen können, berichtet sie. Heute helfe weiterhin die Spitex, einfach nur noch zweimal die Woche. Der Fahrdienst des SRK unterstütze sie bei den regelmässigen Physio- und Ergotherapieterminen, eine Reinigungskraft putze ihre Wohnung und der Entlastungsdienst kommt am Montag- und Donnerstagnachmittag. «Ich muss auch für mich schauen», weiss die 73-jährige Beckenriederin. Montags gehts sie zum Seniorenturnen, donnerstags macht sie kleine Ausflüge in die nähere Umgebung mit dem Postauto und geht laufen.

Franziska Schöpfer, Geschäftsleiterin des SRK Unterwalden. Bild: Marion Wannemacher (Beckenried, 25. Oktober 2022)

Für Franziska Schöpfer, Geschäftsleiterin des SRK Unterwalden, ist die Geschichte der Beckenrieder Familie ein positives Beispiel. «Eine gute Betreuung daheim ist dann möglich, wenn ein tragfähiges System zugrunde liegt», sagt sie. «Alles muss gut zusammen spielen, wenn es mehr Hilfe braucht», weiss die Fachfrau aus Erfahrung. «Wichtig ist, dass die Hilfeleistungen bekannt sind und genutzt werden, damit jemand länger zu Hause bleiben kann.»

Der Kanton Nidwalden lädt ein zum Tag der betreuenden Angehörigen am Samstag, 29. Oktober, 9 Uhr bis 11 Uhr, Pestalozzi-Saal Stans. Mehr Informationen zu Beratungen und Angeboten unter www.info-nw.ch.

