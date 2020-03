Technischer Defekt an Reisebus: Starke Rauchentwicklung auf der A2 im Kirchenwaldtunnel Wegen eines Fahrzeugbrandes war die Autobahn A2 in Richtung Süden am Dienstagabend gesperrt. Aktualisiert

(lil) Im Kirchenwaldtunnel brannte am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr ein Fahrzeug. Wie die Kantonspolizei Nidwalden am Mittwoch mitteilt, handelte es sich um einen ausländischen Reisecar, der auf der A2 Richtung Süden unterwegs war. Aufgrund eines technischen Defekts am Motor entwickelte sich am Heck des Fahrzeugs starker Rauch.