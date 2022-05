Teilrevision Raumplanungsgesetz und öffentliches Baurecht SP Nidwalden ärgert sich über die neuerliche Fristerstreckung, nimmt die Gesetzesanpassung jedoch zur Kenntnis Der SP Nidwalden geht es zu langsam. In der Vernehmlassung zur Teilrevision über das Raumplanungsgesetz und öffentliche Baurecht äussert sie ihren Ärger. 03.05.2022, 15.30 Uhr

Die SP Nidwalden nimmt die Anpassungen zur Teilrevision des Gesetzes über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht zur Kenntnis und hat keine substanziellen Ergänzungen, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt. Die neuerliche Fristerstreckung zum gemeindeweisen Inkrafttreten der Nutzungsplanung sei für die SP Nidwalden jedoch ärgerlich. Insbesondere weil in den Bestimmungen des neuen Planungs- und Baugesetzes (PBG) die Förderung von günstigem Wohnraum einen festen Bestandteil habe. «Die SP hat massgeblich mittels Wohnraumförderungs-Initiative diese Artikel mitgeprägt und daraufhin die Initiative zurückgezogen. Dass die Gesetzesartikel wegen des Umsetzungsprozesses nicht schon längst zur Anwendung kommen, bedauern wir von der SP sehr und war so für uns nicht absehbar», heisst es in der Mitteilung weiter.

Erstaunt zeigt sich die SP auch darüber, dass der Kanton, im Wissen um die längere Vakanz des Vorstehers Raumplanung, nicht früher die notwendigen personellen Ressourcen geschaffen habe, um den Gemeinden beratend zur Verfügung zu stehen. Dass die Anpassungen der Bau- und Zonenreglemente an das neue PBG und insbesondere an den Systemwechsel von Ausnützungsziffer in die Überbauungsziffer aufwendig würden, sei vorhersehbar gewesen. Selbst bei den Vorprüfungen der eintreffenden Nutzungsplanänderungen sei dem Vernehmen nach die Wartefrist auf die Stellungnahmen unüblich lang. «Zäh und langwierig scheint sich auch der Prozess der Rückzonungen in den Gemeinden an der Kantonsperipherie zu gestalten», so die SP in ihrer Mitteilung. (inf)