Im Tenerolager erkunden Nidwaldner Jugendliche Sportarten

Tenero Jugendliche verbringen eine Woche voller einmaliger Sporterlebnisse im Tessin Das Polysportlager des Kantons Nidwalden ermöglichte

95 Jugendlichen äusserst vielseitige Aktivitäten. 19.08.2022, 17.05 Uhr

Jugendliche aus dem Kanton Nidwalden versuchten sich in Tenero in allerlei Sportarten. Dazu gehört auch Kampfsport. Bild: PD

Für 95 Jugendliche aus dem Kanton Nidwalden war das Nationale Jugendsportzentrum Tenero während der vergangenen Woche Mittelpunkt für viele neue sportliche Erfahrungen und Erlebnisse unter Gleichaltrigen.

Beim jährlich durchgeführten Polysportlager des Kantons Nidwalden konnten sich die Jugendlichen für eine der acht Hauptsportarten Beachvolleyball, Hip-Hop/Streetdance, Kampfsport, Kanu, Klettern, Mountainbike, Segeln und Tennis anmelden und dabei unter fachkundiger Anleitung der 21 Leiterinnen und Leiter in die jeweilige Sportart eintauchen. Die äusserst begehrten Plätze waren auch dieses Jahr innerhalb von 15 Minuten ausgebucht.

Spass am Sport liegt im Vordergrund

Seit vergangenem Sonntag blieb den 13- bis 15-Jährigen aber auch jeweils an den Nachmittagen und Abenden die Möglichkeit, die weiteren über 160 Sporteinrichtungen des Jugendsportzentrums im Tessin ausgiebig zu nutzen – sei dies etwa bei Baseball, Maxitramp, BMX, Pumptrack, Inline-Hockey, Turmspringen, Skimboard und noch einiges mehr, was die Jugendlichen in ihrer letzten Sommerferienwoche auch mit Begeisterung machten.

Witzige Spielformen lockern beim Tennis die Trainings auf. Bild: PD

Genau dies sei auch das Hauptziel des kantonalen Polysportlagers, wie Philipp Hartmann, Leiter der Abteilung Sport des Kantons Nidwalden, erklärt: «Wir wollen den Jugendlichen die Möglichkeit geben, viel Spass am Sport zu haben und auch neue Sportarten zu entdecken.» Damit verbunden sei auch, dass die Jugendlichen mit vielen tollen Lagererlebnissen nach Hause gingen und noch lange mit Freude davon erzählen würden. Dies ist auch dem Kanton Nidwalden sehr wichtig, der deshalb das Polysportlager jährlich zu einem grossen Teil finanziert. «Zudem bin ich sehr dankbar, dass sich immer noch so viele Leiterinnen und Leiter mit ganz viel Herzblut für diese Woche in Tenero engagieren. Insbesondere in der heutigen Zeit, in der leider immer mehr verhindert als ermöglicht wird», erklärt Hartmann.

Die Choreografie für den Abschlussabend und den Flashmob wurde ausführlich geprobt. Bild: PD

Ein Flashmob zum Jubiläum

Das heurige Jubiläumsjahr von Jugend+Sport brachte zudem die ganze Lagertruppe zum Tanzen: Schweizweit soll nämlich am Jubiläumswochenende vom 16. und 17. September eine möglichst grosse Anzahl Personen den Flashmob gleichzeitig tanzen können, was dann auch in Tenero mit der ganzen Nidwaldner-Lagertruppe geübt und am Abschlussabend zum Einläuten der Abschlussparty am See vorgeführt wurde. Die dafür benötigte Energie zauberte die Küchencrew erstmals unter der Leitung von Djuro Herceg aus Dallenwil auf die Teller. Nach zwei Lagern im 2020 und 2021 mit coronabedingten Einschränkungen konnten dieses Jahr die Tage in Tenero wieder freier genossen werden. (PD)