Behörde lässt Testcenter der Safetest AG in Stans schliessen

Coronapandemie Nach fachlicher Inspektion: Nidwaldner Gesundheitsdirektion lässt Covid-19-Testcenter der Safetest AG schliessen Beim privaten Testcenter in Stans wurden gesundheitspolizeiliche Mängel festgestellt. Nachdem die Betreiber nur ungenügend auf die Forderungen der Regierung eingingen, wurde das Testcenter mittels Verfügung geschlossen. 16.12.2021

Aufgrund von «erheblichen Qualitätsmängeln» hat die Nidwaldner Gesundheitsdirektion die Schliessung des privaten Covid-19-Testcenters an der Engelbergstrasse in Stans verordnet. Der Kanton schreibt in einer Mitteilung, die Gesundheits- und Sozialdirektion habe das Testcenter am Mittwochabend mittels Verfügung geschlossen.

Der Kanton Nidwalden schliesst das private Testcenter in Stans an der Engelbergstrasse 17. Bild: Manuela Jans-Koch (Stans, 16. Dezember 2021)

Nach einer fachlichen Inspektion Ende November stellte das kantonale Gesundheitsamt bei dem Testcenter Qualitätsmängel bei den Test- und Zertifikatsabläufen sowie den Hygienemassnahmen fest. Demnach seien fehlerhafte Testresultate und Zertifikate ausgestellt worden. Zahlreiche Beschwerden von Kundinnen und Kunden des privaten Testcenters, das seit Anfang Oktober betrieben wurde, seien bei der Gesundheitsdirektion eingegangen. Der Testcenter-Betreiber wurde von der Behörde auf die Mängel hingewiesen und dazu aufgefordert, diese innert Wochenfrist zu beheben und die eingeleiteten Massnahmen zu dokumentieren. Das Gesundheitsamt drohte mit einer behördlichen Schliessung, falls dies nicht geschehe.

Auch nach einer gewährten Fristverlängerung sei vom Betreiber weder ein taugliches Qualitätssicherungsmanagement aufgezeigt worden noch eine Meldung über Massnahmen zur betrieblichen Optimierung erfolgt, weshalb es zur gesundheitspolizeilichen Schliessung des Testcenters durch die Gesundheitsdirektion kam. Der Entscheid könne durch den Betreiber angefochten werden, einer allfälligen Beschwerde gegen die Verfügung werde die aufschiebende Wirkung entzogen, schreibt der Kanton Nidwalden.

Beim Testcenter der Safetest AG wurden erhebliche Qualitätsmängel festgestellt. Bild: Manuela Jans-Koch (Stans, 16. Dezember 2021)

Kundin erhielt nach PCR-Test zwei unterschiedliche Resultate

Bereits vor zwei Wochen sorgte das von der Safetest AG betriebene Testcenter an der Engelbergstrasse für Aufregung. Wie «20 Minuten» berichtete, erhielt eine Kundin des Testcenters, die sich aufgrund von Symptomen per PCR-Test auf das Virus testen liess, erst drei Tage später das Resultat, dass ihr Test negativ ausgefallen sei. Zwei Stunden später traf dann jedoch ein weiteres Resultat ein, diesmal ein positives. Bei der Frau wurde aber nur ein Abstrich gemacht. Die Zeiten des Abstrichs stimmten auf den Resultaten nicht überein und seien bei beiden falsch. Die Frau erkundigte sich bei dem Testcenter, auf welches Resultat sie sich verlassen könne. Um sicherzugehen, musste die Frau noch einen weiteren Test machen. Sie musste sich in Isolation begeben, bis der dritte Test das negative Resultat bestätigte.

Eine Kundin des Testcenters erhielt zwei verschiedene Resultate nach unterzogenem PCR-Test. Bild: PD

«Die Nidwaldner Behörde achtete auf jedes Detail»

Christophe Christ, verantwortlicher Arzt bei der Safetest AG, räumt ein, dass es im Testcenter in Stans zum Teil zu Verzögerungen und Verwechslungen gekommen sei. Dies sei vor allem auf den grossen Ansturm auf die PCR-Tests zurückzuführen. «Wir waren überlastet durch die vielen Anfragen», so Christ. Trotzdem sei eine Schliessung des Testcenters nicht verhältnismässig. «Die Safetest AG betreibt Covid-19-Testcenter in der gesamten Deutschschweiz. Bisher gab es nie Probleme mit den Behörden», so der Facharzt für Chirurgie. Er verstehe, dass es die Aufgabe des Kantons sei, auch private Testcenter zu kontrollieren. Mit den Inspektionen der Nidwaldner Behörde sei er aber nicht einverstanden: «Sie waren sehr strikt, achteten auf jedes Detail», so der Arzt. Auch zweifle er an der Fachkompetenz der Inspektoren.

Nächste Woche treffe er sich mit der Nidwaldner Gesundheitsdirektion, um gemeinsam eine Lösung zu finden. «Der Kanton Nidwalden kann ohne unsere Hilfe die vielen Nachfragen an Tests gar nicht befriedigen», sagt Christ. Man sei bereit dazu, gewisse Prozesse zu verbessern. «Wir müssen zusammenarbeiten, um die Pandemie bekämpfen zu können», sagt Christ.

Kanton fährt die Kapazitäten im kantonalen Testcenter hoch

Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger dementiert die Behauptung, dass der Kanton Nidwalden auf das private Testcenter angewiesen sei. «Wir werden die Testkapazitäten im kantonalen Testcenter im alten Zeughaus in Oberdorf in den nächsten Tagen hochfahren und so gewährleisten, dass genügend Termine für Testwillige zur Verfügung stehen.»

Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger. Bild: PD

Wer ein privates Testcenter betreiben will, braucht einen zuständigen Arzt mit Berufsausübungsbewilligung, Schulungsnachweise des Personals sowie ein Hygieneschutzkonzept. Dies habe man auch beim Testcenter an der Engelbergstrasse überprüft. «Grund für die Schliessung waren die gesundheitspolizeilichen Mängel, die von kompetenten Fachpersonen festgestellt wurden.» Von weiteren Gesprächen weiss die Regierungsrätin nichts: «Die Schliessung wurde verfügt. Wenn die Firma diese als nicht gerechtfertigt empfindet, kann sie Beschwerde gegen die Verfügung einreichen», so Blöchliger.

Firma betreibt neu auch zwei Testcenter in Engelberg

Seit Anfang dieser Woche betreibt die Safetest AG auch zwei Testcenter in Engelberg. «Die Testcenter werden von der Firma auf eigene Rechnung und Verantwortung betrieben», sagt Bendicht Oggier, Geschäftsführer der Einwohnergemeinde Engelberg. «Wir erwarten, dass die Firma ihre Aufgaben seriös und nach den entsprechenden Vorschriften erledigt», so Oggier. Negative Rückmeldungen zu den neuen Testcenter habe er noch keine erhalten. Laut dem Obwaldner Gesundheitsamt haben die beiden Testcenter noch keine Bewilligung. Das entsprechende Gesuch des Unternehmens werde derzeit geprüft. Wenn alles in Ordnung sei, werde die Bewilligung rückwirkend erteilt.

