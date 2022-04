Theatergesellschaft Dallenwil Bretter, die die Welt bedeuten 50 Jahre Vereinsgeschichte konnten die staunenden Besucherinnen und Besucher anlässlich einer Vernissage der Theatergesellschaft Dallenwil in der alten Sagi bestaunen. Franz Niederberger 04.04.2022, 15.52 Uhr

Sandro Christen liest an der Vernissage aus der neuen Chronik «Theater, Theater» der Theatergesellschaft Dallenwil. Bilder: Franz Niederberger (Dallenwil, 2. April 2022)

Bretter, die die Welt bedeuten, in Dallenwil? Das muss man sich zuerst auf der Zunge zergehen lassen. Seit einem halben Jahrhundert wird in Dallenwil ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Wahrlich ein Grund zum Feiern und die letzten Jahre Revue passieren lassen mit Apéro und gemütlichem Beisammensein, äussert sich der Präsident Samuel Christen. Mit einem Jahr Verspätung feierte die Theatergesellschaft ihren 50. Geburtstag. Schon 50 Jahre geht der Vorhang auf, diesmal war eine Vernissage im Dachgeschoss der alten Sagi der Aufführungsort, verantwortlich für das Ambiente war Sandro Christen. Reich verzierte Wände mit Bildern dokumentierten das Geschehen über das Vereinsleben, insbesondere von Theateraufführungen. Dazu konnten auch Requisiten und Utensilien betrachtet werden. In lockerer Atmosphäre wurden viele interessante und lustige Begebenheiten aufgefrischt.

Von links: der Autor der Theaterchronik Hanspeter Christen, Sandro Christen, Eugen Niederberger und Präsident Samuel Christen.

Der Höhepunkt war zweifellos die Präsentation der Chronik «Theater, Theater», geschrieben von Hanspeter Christen, für das Layout war Eugen Niederberger zuständig. Das 152 Seiten umfassende Werk gibt einen Blick zurück, es zeigt die Höhen und Tiefen auf, gibt Einblick in das Schaffen der Theaterleute, deren Leidenschaft und Passion. Dem Verfasser ist es hervorragend gelungen, wunderschöne Momente, intime Geheimnisse und Geschichten, die nur das Theater schreibt, zu erfassen. Absichtlich haben die Bilder keine Legenden, der oder die Leser/in erlebt die eine oder andere Überraschung beim Herausfinden der Namen. Die Chronik beschreibt das Vereinsleben äusserst facettenreich. So ist zu lesen, dass von der Theatervereinigung des Musikvereins, die sich aufgelöst hatte, die Kulissen und Einrichtungen zur Beleuchtung übernommen werden konnten. Die Familie von Holzen vom Gasthaus Schlüssel gewährte dem neuen Verein Gastrecht, der am 7. Juli 1971 die Gründungsversammlung abhielt.

Beschrieben sind unzählige Höhepunkte in der 50-jährigen Vereinsgeschichte. Zum Beispiel die mit Spannung erwartete erste Aufführung am 26. Oktober 1991 auf der neuen Bühne der Mehrzweckanlage Steini oder der grossartige Erfolg 2009 beim Freilichtspiel «Die eine wilde Jagd», die 1999 – genau 100 Jahre nach der schrecklichen Tat – von der Theatergesellschaft uraufgeführt wurde.

50 Jahre alt oder 50 Jahre jung?

Jedes Jahr wird viel Herzblut und Schweiss investiert – ob auf der Bühne, im Bühnenbau, in der Küche oder beim Basteln für die Requisiten. Theaterzeit ist genau diese Zeit, die aus Fremden Freunde werden lässt. Generationenübergreifende Werte und altes Wissen werden bewahrt, Neues ausgetauscht, Theater kennt keine Altersgrenzen. Dallenwil ohne Theater? – Für Samuel Christen unvorstellbar. Gute Beziehungen pflegen die Dallenwiler Theaterleute auch zu anderen Vereinen, zu ihnen zählen die «Ribi-Häxä». Gerade diese Kontakte ermöglichen es manchmal, ungeahnte Ressourcen zu erschliessen.

Gründe des Erfolges

Einer der Eckpunkte des Dallenwiler Theaters ist, dass jedes Jahr ein anderes Kleid angezogen wird. Manchmal traditionell und heimatverbunden und bei nächster Gelegenheit wild und frech. Das sind die Qualitäten, die das Publikum zu lieben lernte. Was kommt, wird sich zeigen und wird die Besucherinnen und Besucher jedes Jahr aufs Neue überraschen. Ob Alt oder Jung, die Dallenwiler lassen sich nicht schubladisieren. Vom 20. Juni bis 26. Juli wird das Stück «Doppelmord auf der Gruobialp» bei der Talstation der Sesselbahn Haldigrat inszeniert. Diese alte und wahre Wilderergeschichte fasziniert bis heute.