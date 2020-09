Theatergesellschaft Stans will spielen Die Theatergesellschaft Stans wird ihre Produktion von Januar 2021 bis März 2021 mit allen erforderlichen Schutzmassnahmen durchführen. 13.09.2020, 17.19 Uhr

Das Tehater an der Mürg: Die Spielstätte des Stanser Theaters. Bild: PD

(pd/mu) Mit dem Stück «Matto regiert» von Friedrich Glauser wolle die Stanser Theatergesellschaft einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben in Nidwalden leisten, Dies teilt der Vorstand in einer Medienmitteilung mit.. Die aktuelle Situation, verursacht durch die Corona-Pandemie, zwinge den Verein aber, die Saisonplanung besonders sorgfältig und flexibel anzugehen, so die Mitteilung. Der Schutz der Mitwirkenden sowie auch des Publikums habe dabei oberste Priorität.