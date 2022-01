Bergbahnen wollen Projekt Titlis 3020 trotz roten Zahlen angehen

Radio-Pionier «So geht es nicht!»: Roger Schawinski outet sich als Gegner des Medienpakets – und fordert Köpferollen bei der SRG

Roger Schawinski ist zurück am TV - und betritt jetzt auch die politische Bühne: Im Interview nimmt er Stellung gegen das Medienpaket, über das am 13. Februar abgestimmt wird. Er greift nicht nur «Grossverlage» wie Tamedia an, sondern auch das Schweizer Fernsehen.