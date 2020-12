Todesfall Der Nidwaldner alt Regierungsrat Werner Keller ist verstorben Nach längerer Krankheit ist Werner Keller am Montag im Alter von 83 Jahren gestorben. Über 30 Jahre lang bewegte er sich an vorderster Front in der Gemeinde- und Kantonspolitik. Kurt Liembd 16.12.2020, 15.59 Uhr

Er hat das öffentliche Leben in Nidwalden und speziell in Hergiswil während Jahrzehnten mitgeprägt. Über 30 Jahre lang bewegte sich der Hergiswiler Vollblutpolitiker Werner Keller an vorderster Front in der Gemeinde- und Kantonspolitik. Seine wichtigsten Stationen: 1970 – 1986 Gemeinderat Hergiswil, davon 10 Jahre Gemeindevizepräsident und die letzten vier Jahre Gemeindepräsident, 1986 – 1990 Landrat und 1990 – 2002 Regierungsrat und Baudirektor.

Gratulieren sich zum würdevollen Amt: Landratspräsidentin Beatrice Jann und Landammann Werner Keller.

Bild: Beat Christen (28. Juni 2000)

In seiner 12-jährigen Ära als Regierungsrat war er auch zweimal Landammann: in den Jahren 1997/98 und 2000/01. Als er in die Regierung gewählt wurde, bestand diese noch aus 9 Mitgliedern. Erst später wurde sie auf 7 Mitglieder verkleinert. Als Baudirektor erlangte Keller einen beachtlichen Leistungsausweis. In seine Amtszeit fielen entscheidende Bauprojekte wie der Umbau des Kantonsspitals, der Kirchenwaldtunnel, das Berufs- und Weiterbildungszentrums sowie der Kantonale Richtplan, der bis heute die bauliche Entwicklung des Kantons prägt.

Auch in Hergiswil hat Werner Keller als Gemeinderat Spuren hinterlassen. So war er Katastrophenchef beim grossen Unwetter 1979 und nahm sich auch des Lärmproblems durch die A2 nach bestem Wissen und Gewissen an.

Auch als Unternehmer erfolgreich

Werner Keller war aber auch erfolgreicher Unternehmer. Seine Firma, die «Werner Keller Metallbau AG» gibt es seit über 160 Jahren und beschäftigt heute über 100 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten. Das Unternehmen, das seit längerem von seinem Sohn Werner Keller Junior geführt wird, wurde für seine Innovationen schon mehrfach ausgezeichnet, so 2005 mit dem Innovationsförderpreis des Gewerbevereins und 2019 mit dem Anerkennungspreis der Gemeinde.

Werner Keller Junior mit dem Hergiswiler Anerkennungspreis 2018. Bild: Kurt Liembd (Hergiswil, 2. Januar 2019)

Seine zwei anderen Söhne haben in der Politik Fuss gefasst – Christoph Keller als Gemeinderat und Landrat, Peter Keller als Nationalrat. Persönlich und als politischen Würdeträger kannte man den Verstorbenen als direkt, spontan, engagiert, volkstümlich und sympathisch. Entsprechend beliebt war er auch bei der Bevölkerung und es freute ihn, wenn es etwa hiess: «De Wernli hät mer eifach gernli». Er sei Politiker mit Herz und Seele, sagte er einmal von sich selbst in einem Interview. Authentisch und schon fast legendär wirkten deshalb auch seine Ansprachen. Für ihn war es Ehrensache, dass er diese immer eigenhändig schrieb. Um Kraft zu tanken, ging er gerne in die Natur, am liebsten in die Hergiswiler Berge oder aufs Buochserhorn.