Tötungsdelikt in Stansstad: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage Die Staatsanwaltschaft Nidwalden hat gegen einen 80-jährigen Mann Anklage wegen vorsätzlicher Tötung erhoben. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, im Januar 2018 nach einem Streit seine Ehefrau am gemeinsamen Wohnort erschossen zu haben. 30.07.2020, 09.43 Uhr

(zim) Die Staatsanwaltschaft Nidwalden beschuldigt den zum Tatzeitpunkt 77-jährigen Mann, am Abend des 19. Januar 2018 nach einer Auseinandersetzung seine 73-jährige Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Stansstad mit einer Waffe vorsätzlich erschossen zu haben. Der Mann hatte nach der Tat die Polizei informiert und sich festnehmen lassen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Schweizer zudem Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz vor.