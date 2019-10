Tote Person im Dorfpark von Buochs gefunden Im Dorfpark von Buochs ist eine tote Person gefunden worden. Die Kantonspolizei schliesst eine Fremdeinwirkung aus.

(jus) Gemäss Radio Pilatus ist in der Nacht auf Sonntag in Buochs eine tote Person gefunden worden. Entsprechende Recherchen bestätigte die Staatsanwaltschaft Nidwalden auf Anfrage von Radio Pilatus und Tele 1. Weitere Details wie Alter oder Geschlecht des Todesopfers gaben die Behörden auf Anfrage nicht bekannt. Fremdeinwirkung wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen. Die Nidwaldner Kantonspolizei ist derzeit an weiteren Ermittlungen zur Todesursache.