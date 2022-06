Neues Tourismusangebot: Drei-Gänge-Menü rund um den Urnersee

Tourismus Drei-Gänge-Menu rund um den Urnersee – «Wiege der Schweiz» lanciert neues Kulinarik-Angebot Die Interessengemeinschaft Wiege der Schweiz hat ein neues Angebot lanciert: eine Kulinarik-Tour am Urnersee. Drei Gänge werden dabei auf verschiedene Restaurants verteilt. 20.06.2022, 12.02 Uhr

«Auf seiner Suche nach dem grossen Naturerlebnis kam Goethe 1797 an den Urnersee. Die Urnersee-Landschaft hat sich den wilden Naturcharakter bis heute bewahrt», schreibt die Interessengemeinschaft Wiege der Schweiz in einer Mitteilung. Ihre neue Kulinarik-Tour verbinde das Naturerlebnis mit Geschichte und Genuss. Sie beginnt wahlweise in Altdorf oder Brunnen und wechselt «in einem einzigartigen Landschaftssetting» ab zwischen Häppchen zum Essen und Häppchen zur Geschichte.

Unter anderem per Schiff ist man bei der Kulinarik-Tour unterwegs. Bild: PD

Die drei Gänge des sogenannten Schwur-Menus werden in unterschiedlichen Restaurants serviert, der Hauptgang zum Beispiel neben der Rütliwiese und das Überraschungsdessert am Seeufer in Brunnen. «Zum leiblichen Wohl gesellen sich während der Rundtour Sehenswürdigkeiten wie der Schillerstein, die Seepromenade in Brunnen mit ihrem Flair der Belle Époque oder das Musée Grütli, das kleinste Museum der Schweiz.»

Unterwegs mit Schiff und Bergbahn

Zwischen den Gängen des Schwur-Menus rege Fortbewegung den Appetit an. Die Besucherinnen und Besucher sind zu Fuss auf dem Weg der Schweiz, mit dem Schiff auf dem Vierwaldstättersee und gehen mit der über 100-jährigen Bergbahn von Treib nach Seelisberg. Die Tickets für die Kulinarik-Tour sind dabei an der Schiffsstation in Brunnen und bei der Tourist-Information in Altdorf erhältlich. (lur)