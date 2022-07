Tourismus Rätselspass auf der Suche nach dem Regenschatz Nidwaldner und Urner Tourismusorte zwischen Ennetbürgen und dem Isenthal arbeiten kantonsübergreifend zusammen. Gemeinsam mit lokalen Partnern und Bergbahnen lanciert der Verein Tourismusregion Klewenalp-Vierwaldstättersee neue Angebote für die ganze Region. 25.07.2022, 18.03 Uhr

Eine Familie ist paddelnd auf der Suche nach dem «Regenschatz der Wasserindianer». Bild: PD/Reto Wyss (Buochs, 19. Juli 2022)

Als Maskottchen der Region hat «Goldi», eine Sonne mit Armen und Beinen, längst die Herzen der Kinder erobert. Nebst der abwechslungsreichsten Rundreise der Schweiz, der Goldi-Safari, welche von Beckenried über die Klewenalp und die Stockhütte nach Seelisberg und zurück nach Beckenried mit den «Big Five» führt, löst der kleine Kerl seit dem letzten Sommer mit Kindern und Jugendlichen in Seelisberg und Emmetten auf dem «Gwundernasenweg» spannende Rätsel. In der Gondelbahn von Emmetten zur Stockhütte erzählt Goldi während der Fahrt lustige Geschichten.

Daniela Gröbli aus Emmetten, welche die Region wie ihre Westentasche kennt, hat die spannenden Geschichten rund um Goldi geschrieben.

Startschuss zur neuen Goldi-Gwundernasenregion

«Die Rätselgeschichten mit Goldi kommen bei Gross und Klein sehr gut an», weiss Karin Gaiser Aschwanden, Geschäftsführerin vom Verein Tourismusregion Klewenalp-Vierwaldstättersee. Deshalb erhält die ganze Region weitere Rätselwege, auf denen Kinder und Jugendliche auf spielerische Art und Weise viel Spannendes rund um die vier Grundelemente der Natur erleben können. «Den Startschuss macht das Element Wasser», freute sich die Geschäftsführerin über den neuen Rätselweg auf dem Vierwaldstättersee durch die Buochser Bucht. «Diese innovative Art der Rätselsuche nach dem Regenschatz der Wasserindianer ist einzigartig in der Schweiz.»

Mit Kanu, Wasserbike oder anderen Wassersportgeräten machen sich die Schatzsuchenden auf den Weg. Dabei helfen ihnen verschiedene Hinweise, welche mit Einsatz eines Handys gesammelt werden können und so helfen, den Schatz zu finden. Dieser soll es nämlich möglich machen, so erzählt man sich, es nach Belieben regnen zu lassen. Schatzsucher ab sechs Jahren in Begleitung eines Erwachsenen reservieren sich bei der Kanuwelt Buochs ihr Wasserfahrzeug und machen sich dann, ausgerüstet mit einem Handy, auf die Suche nach dem Regenschatz der Wasserindianer. Bereits laufen die Vorbereitungen zu einem Feuer-Rätselweg zwischen Emmetten und Seelisberg und weiteren Wegen im Isenthal und auf der Klewenalp. (sez)

Hinweis: Informationen dazu online unter www.regionklewenalp.ch/goldi-schatzsuche.