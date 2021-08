Ob-/Nidwalden: Seilbahnen kämpfen mit Regensommer

Bilanz Regen-Sommer führt bei Unterwaldner Bahnen zu sinkenden Frequenzen Wegen Corona fehlten bei den Bahnen die internationalen Gäste. Und dann war da das nasse Wetter. Die Verantwortlichen hoffen jetzt auf einen sonnigen Herbst und locken mit neuen Angeboten. Manuel Kaufmann 19.08.2021, 05.00 Uhr

Der Dauerregen hat diesen Sommer einige Ferienpläne durchkreuzt. Der überdurchschnittlich nasse Sommer hinterlässt in Ob- und Nidwalden Spuren bei Gästen und in der Tourismusbranche. So erleben die Unterwaldner Seilbahn-Unternehmen trotz gelockerter Coronamassnahmen keine einfache Zeit. «Letztes Jahr nach dem Lockdown war noch ein Nachholbedarf da, dieses Jahr spüren wir das nicht mehr so», sagt Roman Barmettler, Geschäftsführer der Brunni-Bahnen in Engelberg.

Solches Wetter wünscht man sich nicht nur bei der Stanserhorn-Bahn. Bild: Pius Amrein (Stans, 27. Juli 2018)





«Das Wetter hat einen riesigen Einfluss», sagt auch Michael Lischer, stellvertretender Direktor der Stanserhorn-Bahn. Das bekam das Unternehmen auch zu spüren: In der ersten Jahreshälfte 2021 verzeichnete die Stanserhorn-Bahn verglichen mit derselben Periode 2019 einen Gästerückgang von 54 Prozent. Im Juli verzeichnete man ein Minus von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. «Wir hoffen auf einen guten Herbst, doch kompensieren kann man das nicht mehr.» Um zu retten, was noch zu retten ist, hofft man laut Lischer auf eine gute zweite Jahreshälfte und verlängert die Saison bis Ende November. Die Stanserhorn-Bahn sei aber nicht nur vom Wetter abhängig:

«Unsere gute und lokale Gastronomie kann man auch bei schlechtem Wetter geniessen.»

Bei den Pilatusbahnen verzeichnete man 25 Prozent weniger Fahrgäste als in Vorjahren, hier ein Archivbild aus dem Jahr 2017. Bild:

Philipp Schmidli

(Kriens, 3.8.2017)

Ähnlich prekär sieht es bei den Pilatus-Bahnen aus. «Wir hatten im Juli 25 Prozent weniger Gäste als in den Vorjahren», bedauert CEO Godi Koch. «Es fehlen die Kunden aus dem Ausland, die nur eine bestimmte Zeit in der Schweiz sind und uns auch bei schlechtem Wetter besuchen.» Trotzdem versucht man auch hier, das Beste aus diesem Jahr herauszuholen. «Der Herbst ist eine sehr wichtige Saison», so Koch. Die Marketingaktivitäten wurden mehr auf die Schweiz ausgerichtet und man versuche weiterhin, die Gäste mit einer hochstehenden Infrastruktur, freundlichen Mitarbeitern und gutem Essen zu einem Besuch auf den Pilatus zu bewegen.

Auch am Titlis fehlen die internationalen Gäste

Urs Egli, Marketingchef der Titlisbahnen, mit dem Maskottchen Schmuggli. Bild: Philipp Unterschütz (Engelberg, 29. Juli 2020)

Bei den Titlis Bergbahnen in Engelberg sei man den Umständen entsprechend zufrieden, meint Urs Egli, Leiter Marketing. Zwar sei die Anzahl der internationalen Gäste stark reduziert, dafür habe man mehr Schweizer Gäste, insbesondere Familien, welche die Erlebniswelt rund um den Trübsee mit dem Schmuggli-Weg und dem Schmuggli-Spielplatz zahlreich besuchten. Bei diesen spielt das Wetter natürlich eine grössere Rolle, bei ungünstigen Verhältnissen kommen sie weniger. «Wir haben diesen Sommer elf Prozent weniger Gäste als im letzten Sommer», sagt Egli. Aber man wolle keine Gedanken an das Wetter verschwenden, denn dieses liesse sich nicht ändern.

Dagegen sagt der Geschäftsführer der Brunni-Bahnen, Roman Barmettler: «Bei 90 Prozent Schweizer Besuchern fehlen uns die internationalen Gäste weniger.» Dennoch fehlten den Brunni-Bahnen wegen des schlechten Wetters auch viele Schweizer Gäste. Trotzdem gibt es ein Lichtblick: «Dank dem neuen Kempinski Hotel hatten wir einige Gäste aus dem arabischen Raum», so Barmettler. Diese wollten auch bei Regen frische Bergluft schnuppern.

Brunni-Bahn Engelberg: Bei schönem Wetter ist die Aussicht top. Bild: PD

Nach dem guten Sommerergebnis 2020 muss man auch bei den Sportbahnen Melchsee-Frutt dieses Jahr bisher einen Rückgang der Besucherzahlen hinnehmen. «Uns fehlen die Tagesgäste bei schlechtem Wetter», sagt Geschäftsführer Daniel Dommann. «Ein goldiger Herbst wäre schön, trotzdem werden wir Ende Jahr unter dem Fünfjahresschnitt liegen.» Das Murmeltier «Fruttli» soll die Familien im Herbst nochmals zu einem Ausflug auf die Frutt bewegen.

Mit neuen Angeboten gegen die Wetterabhängigkeit

«Wir hatten bis Ende Juli kumuliert etwa 25 Prozent weniger Gäste als in einem durchschnittlichen Sommer», sagt Roger Joss, Geschäftsführer der Bergbahnen Beckenried-Emmetten. Doch eine neue Attraktion hat sich auf der Klewenalp ausgezahlt: «Der neue Klettersteig hat einige Leute angezogen.»

Das allgemeine Fazit: Für die Seilbahn-Unternehmen war vor allem der nasse Juli problematisch, der August schon deutlich besser. Dies lässt hoffen, denn die Leute scheinen bereit, die Angebote der Bergbahnen zu nutzen, sofern das Wetter mitspielt. Davon ist auch Hanny Odermatt, Geschäftsführerin der Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli, überzeugt. Obwohl die Besucherzahlen auf dem Wirzweli dieses Jahr deutlich unter dem Vierjahresschnitt liegen, ist Hanny Odermatt zuversichtlich: «Wir hatten sofort Gäste, wenn das Wetter mitgespielt hat.» Bei den Gästen handelte es sich insbesondere um Familien, die das familienfreundliche Sommerangebot «Häiläyt» nutzten, das noch bis zum 1. November gültig ist.