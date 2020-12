Tourismus «Zum Glück kam es nicht schlimmer»: Stanserhorn-CEO Jürg Balsiger zieht nach einer aussergewöhnlichen Saison Bilanz Die Stanserhorn-Bahn hat ihre diesjährige Saison beendet. CEO Jürg Balsiger blickt im Coronajahr auf ein durchzogenes Geschäft zurück. Immerhin: Die letzten Wochen waren «fantastisch». Interview: Christian Hug 03.12.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach dem Lockdown im Frühling bereitet Jürg Balsiger die Stanserhorn-Bahn auf die Wiedereröffnung vor. Bild: Florian Arnold (27. Mai 2020)

Am 10. April hätte die diesjährige Saison auf dem Stanserhorn eröffnet werden sollen, aber das war mitten im Lockdown. Sie mussten für den Betrieb Kurzarbeit anmelden. Wie schwierig war das?

Jürg Balsiger: Am Anfang war das sehr aufwendig und kompliziert. Im Gastrobereich galten andere Regeln als bei der Bahn, unsere pensionierten Mitarbeitenden hatten keinen Anspruch auf Entschädigung, und wir alle arbeiten sowieso in einer Tieflohnbranche. Da waren viele Gespräche mit den Kantonsbehörden und dem Seco nötig, aber am Ende haben wir für alle 160 Mitarbeitenden eine akzeptable Lösung gefunden.

Gab es Härtefälle?

Ja, es gab einige. Der Verwaltungsrat hat aus unseren Reserven eine zusätzliche Summe von 20000 Franken gesprochen für Härtefälle.

Ist das viel?

Ich möchte das nicht auf Personen runterrechnen, aber in unserem Lohngefüge war das eine ansehnliche Summe.

Während des Lockdowns waren sehr viel Wanderer auf dem Berg unterwegs, Sie hatten sogar das Restaurant geöffnet...

...als wir wieder öffnen durften. An Auffahrt waren im Verlauf des Tages und schön über das ganze Areal verteilt 400 Wanderer auf dem Gipfel. Das war sehr schön zu sehen, dass sich das Stanserhorn so grosser Beliebtheit erfreute. Vor allem deshalb, weil die Leute dann alle wieder runterwandern mussten. So viele Wanderer haben wir nicht mal in Zeiten, wenn die Bahn fährt.

Und dann kam der 6. Juni, die Bahn durfte den Betrieb wieder aufnehmen.

Wir freuten uns sehr und bereiteten uns auf einen riesigen Ansturm vor mit abgesteckten Warteräumen bis weit in den Parkplatz hinaus. Aber der Ansturm blieb komplett aus. Die Angst und die Unsicherheit waren noch zu gross, als dass man sich schon in eine Bahngondel gewagt hätte.

Dass man auf der Cabrio-Bahn im Freien befördert wird, hat nicht geholfen?

Nicht nennenswert. Die Gästezahlen blieben auch nach dem Lockdown verhältnismässig tief. Erst als der Bund die allgemeine Maskentragpflicht eingeführt hat, kamen wieder deutlich mehr Gäste: Wenn sie eine Maske tragen, fühlen sich alle sicherer.

Dann war alles wieder gut?

Das kann man so nicht sagen: Die Besucherzahlen blieben auch mit Maskenpflicht deutlich unter denjenigen der Vorjahre. Und ausländische Gäste blieben sowieso ganz aus.

Im Gegensatz zu anderen Bahnen ist der Anteil ausländischer Gäste bei der Stanserhorn-Bahn eher tief.

Zirka 20 Prozent, vor allem Amerikaner. Das ist trotzdem ein Fünftel des Umsatzes, der gar nie zu Stande kam.

Haben Sie schon konkrete Zahlen?

In einem normalen Jahr befördern wir durchschnittlich 180000 Gäste. Dieses Jahr waren es nur 104000. Es fehlen also 76000 Gäste. Die grossen Lücken setzen sich folgendermassen zusammen: Rund 30000 Gäste, die in den beiden Lockdown-Monaten gar nicht kommen konnten. Plus rund 36000 ausländische Gäste, die keine Ferien in der Schweiz machten. Hinzu kommen etwa 10000 Schweizer Gäste, die dieses Jahr ausblieben.

Das sind etwas mehr als 40 Prozent Umsatzeinbussen.

Ja, leider. Aber ich bin dankbar, dass es nicht schlimmer gekommen ist. Ein kleiner Trost: Diejenigen Gäste, die bei uns waren, gaben im Restaurant durchschnittlich rund 10 Prozent mehr aus als in anderen Jahren. Man gönnt sich im Coronajahr gerne was Gutes.

Entsprechen die 40 Prozent in etwa dem Verlust, den auch andere Bahnen erlitten?

Das kann ich nicht sagen. Manche hat es sicher härter getroffen. Und Ausflugsklassiker wie die Rigi waren wahrscheinlich etwas besser besucht, weil sie insbesondere in der Romandie bekannter sind als das Stanserhorn. In Sachen Berühmtheit haben wir also Luft nach oben.

Ist die Stanserhorn-Bahn jetzt finanziell in ernsthaften Schwierigkeiten?

In den acht Jahren, seit es die Cabrio-Bahn gibt, waren wir immer schneller mit Zurückzahlen der Darlehen bei Bund und Kanton, als der Businessplan es vorsah. Wir konnten mit den Geldgebern aushandeln, dass wir dieses Jahr aussetzen mit Rückzahlungen. Deshalb stehen wir finanziell immer noch auf soliden Füssen.

Sie wollten die Saison bis in den Dezember verlängern, haben dann aber doch Ende November Schluss gemacht.

Wir haben schon vor Corona beschlossen, den ganzen November offenzuhalten. Die letzten zwei Wochen mit der schweren Nebeldecke waren für uns fantastisch, die Gäste kamen in Scharen. Diese Situation hätten wir weiter nützen wollen, aber just auf Ende November kam der erste Schnee.

Wie bereiten Sie sich auf die nächste Saison vor?

Nicht anders als sonst. Wir gehen davon aus, dass zur Eröffnung der nächsten Saison am 10. April 2021 die Coronasituation genau dieselbe sein wird, wie sie es heute ist.