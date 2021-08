Erfolg Treffer mit Edelmetall belohnt: Nidwaldner Kleinkaliberschützen holen drei Medaillen Die Nidwaldner Kleinkaliberschützen holten sich beim Zentralschweizer Gruppenfinal drei Medaillen. Franz Odermatt 13.08.2021, 18.45 Uhr

Die Siegergruppe Büren-Oberdorf (von links): Silvan Niederberger, Jean-Claude Zihlmann, Patrik Lustenberger, Petra Lustenberger und Benno von Büren freuen sich über den Erfolg.

Nach den sensationellen Schweizer-Meister-Titeln vor einem Monat durch die Elite- und Junioren-Gruppe der Kleinkaliberschützen Büren-Oberdorf, war man auf den Zentralschweizer Final G50-Meter vom vergangenen Samstag in Buochs besonders gespannt. Vor allem auch, weil Büren-Oberdorf auf ihre Spitzenleute Reto Abächerli, Michi Burch und Samuel Christen sowie auf die Olympiasiegerin Nina Christen verzichten musste.

Nina Christen macht eine wohlverdiente Pause nach Olympia und die anderen drei Kniend-Koryphäen waren für Nidwalden an den gleichentags stattfindenden Schweizerischen Mannschafts-Match-Meisterschaften in Thun im Einsatz. Dort gewannen sie im 300-Meter-Zweistellungsmatch die Bronzemedaille.

Buochs-Ennetbürgen holte sich Bronze

Nach den zwei Vorrunden lautete in Buochs die Reihenfolge der vier Finalisten: 1. Rotkreuz-Risch, 2. Buochs-Ennetbürgen, 3. Büren-Oberdorf und 4. Lungern. Auch wenn es stimmt, dass ein Team nur so stark ist, wie das schwächste Mitglied, so darf doch die Überlegenheit der beiden Ex-Schweizer-Meister Petra Lustenberger, kniend, und Jean-Claude Zihlmann, liegend, hervorgehoben werden. Ihre beiden Tageshöchstresultate waren am Schluss für den tollen Sieg von Büren-Oberdorf entscheidend. Für Büren-Oberdorf schossen die Geschwister Patrik und Petra Lustenberger kniend sowie Silvan Niederberger, Benno von Büren und Jean-Claude Zihlmann liegend.

Weil auch Patrik, Benno und Silvan, trotz fehlendem Training, ihre Finalstärke unter Beweis stellten, blieben mit total 505,8 Zählern immerhin 3,5 Punkte Reserve für die Titelverteidigung. Mit 502,3 belegte Rotkreuz-Risch den zweiten und Buochs-Ennetbürgen mit 500,9 Punkten den dritten Finalplatz. Für Bronzegewinner Buochs-Ennetbürgen kämpften Manuel Lüscher und Roberto May, kniend, sowie Franz Keiser, Daniel von Holzen und Christoph Waser, liegend. Nach den beiden morgendlichen Vorrunden lautete die Rangliste in Buochs folgendermassen: 1. Büren-Oberdorf 1 1604,6, 2. Uri 1 1604,1, 3. Uri 2 1565,0, 4. Büren-Oberdorf 2 1516,1 Punkte. Für Büren-Oberdorf 1 kämpften Lynn Aregger und Marion Fischer (beide kniend) sowie André Bron und Noah Businger (beide liegend). Aber auch Büren-Oberdorf 2 mit Debora Baumgartner und Miriam Bron (beide kniend) sowie Chiara Baumgartner und Laurin von Arx durften sich an ihrem vierten Quali-Rang freuen. Im entscheidenden Final um die begehrten Medaillen wetteiferten dann je zwei Gruppen von Uri und von Büren-Oberdorf. Wie im Vorjahr dominierte Uri den Final. Silber ging an Büren-Oberdorf 1 und Bronze an das zweite Urner-Team.

Hinweis: Alle Resultate und Fotos unter: www.schiessen.zsv.ch