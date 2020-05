Warum viele Restaurants in Ob- und Nidwalden trotz Corona-Lockerungen zubleiben – und andere mit gemischten Gefühlen öffnen Die Ob- und Nidwaldner Wirte schauen mit gemischten Gefühlen auf den kommenden Montag. Die Ungewissheit ist gross. Bei einigen bleiben die gar geschlossen. Kurt Liembd und Matthias Piazza 05.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Der Entscheid des Bundesrates kam überraschend. Bereits am 11. Mai dürften die Gastrobetriebe unter strengen Auflagen wieder öffnen, nachdem im Vorfeld dieses Entscheides viel Kritik zu hören war. Wir haben uns in Ob- und Nidwalden umgehört. Diese Restaurants haben ab dem 11. Mai...

Herbert Huber Bild: Corinne Glanzmann (12. April 2018)

«Dieser Lockdown über mehrere Wochen ist mit nichts zu vergleichen, was ich in meiner jahrzehntelangen Tätigkeit in der Gastronomie je erlebt habe», sagt Gastro-Experte Herbert Huber (79). Das Virus habe das Gastgewerbe völlig auf dem linken Fuss erwischt. «Mir tun alle Berufskollegen leid, denn man ist machtlos und hat keinen Einfluss», so Huber. Den Wirten würden die Gäste ebenso fehlen wie den Musikern das Publikum. Denn die Gastronomie sei weit mehr als nur Essen und Trinken, sondern auch Treffpunkt, Erlebnis, Erholung, Lifestyle und vieles mehr. Ob das mit den vorgegebenen Schutzmassnahmen funktionieren wird, darüber zeigt sich Herbert Huber skeptisch. «Diese Bedingungen wie Abstandhalten, Hygienevorschriften oder gar Masken trüben die Vorfreude.» Er glaubt deshalb, dass die Gäste zu Beginn nur zögerlich kommen, und sagt: «Eine Beiz ist kein Baumarkt.» Und was meint der Gastro-Experte zu Take-away, das vielerorts praktiziert wird? Für Huber eine Dienstleistung gegenüber den treuen Gästen, aber letztlich nicht viel mehr als eine Beschäftigungstherapie für den Wirt. Positiv an Take-away findet Huber, dass ein Betrieb dadurch nicht in Vergessenheit gerät.

Nathalie Hoffmann vom Seehotel Baumgarten in Kehrsiten ist auch Präsidentin Gastro Nidwalden. PD

Nathalie Hoffmann, Präsidentin von Gastro Nidwalden, zeigt sich vom Entscheid aus Bern «positiv überrascht», hat aber keinen Grund, in Jubel auszubrechen. «Die Bedingungen für die Wiedereröffnungen sind so restriktiv, dass nur ein Bruchteil der Plätze benützt werden kann.» Ein weiteres Problem ist für Nathalie Hoffmann, dass ausländische Mitarbeiter im Moment gar nicht einreisen dürfen. «Die jetzige Situation ist für uns eine riesige Herausforderung, aber auch eine grosse Chance.» Sie selber führt das Seehotel Baumgarten in Kehrsiten, wird dieses am 11. Mai aber vorläufig nicht öffnen. Der Grund ist plausibel, denn der Schiffsbetrieb ist noch eingestellt. Dafür wartet die Präsidentin von Gastro Nidwalden mit einem Rat an ihre Gäste auf: «Bleibt hier und verbringt eure Ferien in Schweizer Hotels.»

Bruno und Paulina Bühler Bild: Kurt Liembd (17. April 2017)

Ebenfalls nicht öffnen am 11. Mai wird Bruno Bühler von der Alpwirtschaft Alpgschwänd in Hergiswil. Der Grund ist einleuchtend, denn bis 8. Juni darf er die Seilbahn, die zum Restaurant gehört, nicht betreiben. Doch Trübsal blasen will er nicht und sieht positiv in die Zukunft: «Ich und alle Mitarbeiter sind voll motiviert und wir hoffen, dass wir am 8. Juni starten können», so Bruno Bühler.

Werner und Susanne Häcki Bild: PD

Auch Susanne und Werner Häcki-Habegger vom «Sternen», Buochs, wollen mit der Wiedereröffnung noch zuwarten. Aber aus einem andern Grund: «Es rechnet sich nicht, denn wir könnten im Restaurant nur noch vier Tische anbieten», erklärt Susanne Häcki. Zudem glaubt sie, dass einige Gäste in den ersten Tagen verunsichert sein werden. Auch der Hotelbetrieb mit 12 Zimmern bekam den Lockdown zu spüren. «Im April hatten wir nur einen einzigen Gast», sagt Susanne Häcki. Doch auch sie blickt zuversichtlich nach vorne und freut sich an der grossen Nachfrage von Take-away, den sie seit Beginn des Lockdowns anbietet. Geld verdienen könne man damit zwar nicht, es decke höchstens die Grundkosten, verrät die Sternenwirtin. Umso wichtiger seien ihr bei Take-away die vielen zufriedenen Kunden und die sozialen Kontakte.

Riesige Vorfreude auf die Wiedereröffnung spürt Alois Keiser vom Glasi-Restaurant Adler in Hergiswil. «Ich freue mich wie ein kleines Kind, alle Mitarbeiter wieder zu sehen, vor allem auch die Lehrlinge.» Und das sind viele, denn Alois Keiser führt nebst dem Betrieb in Hergiswil noch drei weitere Betriebe in Luzern – das Restaurant Rathaus-Brauerei, den «Stadtkeller» und das Restaurant Helvetia. All diese öffnen am 11. Mai. «Wir sind es unseren Gästen schuldig, dass wir so schnell wie möglich aufmachen, auch wenn wir rund zwei Drittel an Platz verlieren.» So gibt es zum Beispiel am Stammtisch in Hergiswil nur noch vier Plätze. Deshalb wartet Alois Keiser mit dem Wunsch an seine Stammgäste auf, sie sollen doch gestaffelt kommen.

Beat Müller, Betreiber der «Linde» in Stans, und sein Mitarbeiter Samuel Renk bereiten sich für die Wiedereröffnung am 11. Mai vor. Bild: Urs Hanhart (4. Mai 2020)

Leichte Vorfreude ist auch bei Beat Müller von der «Linde» in Stans zu spüren. Seit 28 Jahren führt er den Traditionsbetrieb auf dem Stanser Dorfplatz. In den nächsten Tagen werde er Trennwände aus Holz installieren und spricht dabei humorvoll von «Pferdeboxen». Damit könne er von den 60 Sitzplätzen im Innern deren 30 nutzen. Den grossen Stammtisch habe er bereits entfernt und durch einen Zweiertisch ersetzt. Masken und Desinfektionsmittel seien auch bestellt, so Beat Müller. Flexibler gestaltet sich die Gartenwirtschaft bezüglich der Abstände, sodass er am 11. Mai starten kann.

Hansruedi Odermatt, Präsident von Gastro Obwalden und Inhaber des Restaurants Bahnhöfli in Lungern Bild: Matthias Piazza

Hansruedi Odermatt, Präsident von Gastro Obwalden, blickt mit gemischten Gefühlen auf den kommenden Montag. «Einerseits freuen wir uns, dass es nach zwei Monaten wieder losgeht.» Andererseits sei die Zukunft sehr ungewiss. «Wir wissen noch nicht, was das Schutzkonzept für die Arbeit in der Küche und den Umgang mit den Gästen genau bedeutet. Details dazu will der Bund erst Mitte Woche bekanntgeben. Das heisst, den Wirten bleibt für die Umsetzung nur wenige Tage Zeit.» Klar sei aber, dass der geforderte Mindestabstand von zwei Metern zwischen Tischen und die Maximalzahl von vier Gästen pro Tisch einschneidende Massnahmen seien. «Ich habe schon von einigen Wirten gehört, die am Montag ihr Restaurant nicht öffnen. Vor allem für kleinere Restaurants lohnt sich der Betrieb bei limitierter Gästezahl nicht.» Hansruedi Odermatt, der selber das Restaurant Bahnhöfli in Lungern führt, rechnet mit einem Viertel des normalen Umsatzes. «Auch wenn es sich betriebswirtschaftlich nicht lohnt, öffnen wir dem Gast zuliebe trotzdem.» Er rechnet für die Gastrobranche noch bis mindestens Ende Jahr mit Einschränkungen und Umsatzeinbussen.

Mit Kurzarbeit und Take-away habe er die zweimonatige Schliessung einigermassen gut überstanden. «Bei uns auf dem Land, wo die Pachtzinsen nicht so exorbitant hoch sind, ist die Situation nicht so angespannt wie im städtischen Raum.» Trotzdem sei es vor allem für frisch eröffnete Restaurants eine schwierige Zeit gewesen, die viel Geld in den Aufbau ihres Betriebs gesteckt hätten. Und der Überbrückungskredit des Bundes habe nur etwas Linderung verschaffen, da dieser ja zurückgezahlt werden müsse.

Christoph Zumstein im Restaurant / Hotel Bahnhof in Giswil Bild: Romano Cuonz

«Wir sind in einer blöden Situation», sagt Christoph Zumstein, Inhaber des Restaurants Bahnhof in Giswil, zum Umstand, dass die genauen Schutzregeln für Restaurants noch nicht bekannt sind. «Der Bundesrat hat die Gastrobranche, eine der wichtigsten Branchen in der Schweiz, während der Coronakrise nicht die nötige Bedeutung zugemessen», findet er. Sein Restaurant öffnet am 13. Mai. «Wegen der Abstandsregeln und dem damit reduzierten Angebot an Sitzplätzen werden wir wohl kaum kostendeckend arbeiten können, trotzdem wollen wir normal offen haben, das sind wir als Traditionsbetrieb im Dorfzentrum der Bevölkerung schuldig», erklärt Zumstein, der den 132-jährigen Familienbetrieb in vierter Generation führt.

An das Geschäftsjahr 2020 hat er keine hohen Erwartungen. «Wenn wir mit einer schwarzen Null abschliessen, bin ich zufrieden.» Die Zeit des Lockdowns habe man für die Erneuerung des Spielplatzes und der Kühlanlage genutzt. «Nach 30 Jahren als Inhaber kann ich einen solchen Betriebsunterbruch verkraften. Wäre diese in den ersten zwei Geschäftsjahren passiert, wäre die Situation weitaus dramatischer.»

Thomas Infanger und Nadia Baldoni-Infanger. Bild: PD

«Wir haben gerechnet, dass die Restaurants erst im Juni wieder öffnen dürfen. Über den vorgezogenen Eröffnungstermin sind wir erfreut, aber auch etwas überrascht», sagt Thomas Infanger, Inhaber des Restaurants «s’Engelberg» an der Engelberger Dorfstrasse. Nun müsse man kurzfristig reagieren. Fest stehe, dass mit der vorgeschriebenen Distanz von zwei Metern zwischen den Tischen nur halb so viele Gäste wie normal bewirtet werden könnten. «Das ist aber verkraftbar, da es im Mai immer etwas ruhiger ist.» Wie sich die Coranakrise auf das diesjährige Geschäftsjahr auswirke, sei schwer abzuschätzen. «Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir auf die einheimischen Gäste zählen können, wenn schon die internationalen Gäste wohl noch eine Zeit lang ausbleiben.»