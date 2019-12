Trychler und Iffelen zum Jahresende in Seelisberg Am Samstag lässt Seelisberg das Jahr mit einem Umzug durchs Dorf ausklingen. Christoph Näpflin 27.12.2019, 17.05 Uhr

Jahresausklang mit der Nidwaldner Grossformation. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 29. Dezember 2018)

Am Samstag laden die Trychlergruppe Seelisberg und die Herger Trychler zum traditionellen Jahresausklang nach Seelisberg ein. Um 20 Uhr startet im Seelisberger Oberdorf der Umzug mit 250 Trychlern aus Uri, Schwyz, Nid- und Obwalden, Luzern und Zug. Verschieden grosse Formationen mit Joch- und Einzeltrychlern zeigen die Vielfalt dieses Brauchtums. Mit den wunderbar gefertigten Iffelen, schmucken Laternen sowie lautstarken Geissle-Chlepfern sorgen die über 300 Mitwirkenden für eine mystische und effektvolle Stimmung im abgedunkelten Dorf. Die Teilnahme am Umzug hat auch der Samichlaus angesagt, der extra nochmals aus dem Wald für diesen Abend zurückkehrt. Die Mitwirkenden laufen vom Seelisberger Oberdorf bis zum Bahnhofplatz und wieder zurück zum Kirchendorf und legen dabei über 2,5 Kilometer zurück. «Die Zuschauer kommen so in den Genuss eines einmaligen Erlebnisses und werden bereits auf den Jahreswechsel eingestimmt» ist Jörg Näpflin vom OK überzeugt. An Silvester 1990 fand der Umzug zum ersten Mal statt und war gedacht als Startschuss für das 700-Jahr-Jubiläum der Schweiz. Daraus hat sich eine nun bald 30-jährige Tradition entwickelt, welche jedes Jahr einige Hundert Gäste in ihren Bann zieht.

Fest bis in die frühen Morgenstunden

Nach dem Umzug treffen sich die Mitwirkenden und Zuschauer zu einem Festabend auf dem Schulhausplatz. «Mit unseren rund 100 Helferinnen und Helfern sorgen wir für einen reibungslosen Ablauf vom Festbetrieb in der Turnhalle, dem grossen Kaffeezelt und in der Bar» verspricht Jörg Näpflin vom Fest-OK. Nebst der Durchführung ist das OK für die ganze Festwirtschaft, den Auf- und Abbau sowie die Organisation vom Umzug besorgt. Der Jahresausklang ist einer der grössten regelmässigen Anlässe in Seelisberg. «Die beiden Ländlermusikformationen Nidwaldnergruess und Schimbrig Power sorgen für die richtige Feststimmung. So wird es sicher bereits hell, bis die letzten Festteilnehmer sich nach Hause begeben» weiss Jörg Näpflin aus früheren Jahren.

Der Eintritt zu Umzug und Festabend ist frei. Parkplätze sind signalisiert, das Postauto verkehrt als Rufbus bis um 23.17 Uhr. Während des Umzugs bleibt die Dorfstrasse von zirka 20 Uhr bis 21 Uhr aus Sicherheitsgründen gesperrt. Der Nachtbus verkehrt in dieser Zeit nur bis und ab Seelisberg Tanzplatz.