Landrat Hergiswiler «Tunnel kurz» im Fokus der Regierung Die Regierung erklärte, wie sie erreichen will, dass der Bund den «Tunnel kurz» baut. Wichtig sei, dass die Zentralschweizer Kantone geeint aufträten. Philipp Unterschütz 29.09.2021, 17.02 Uhr

Ein Zug auf dem bereits realisierten Doppelspurabschnitt bei der Haltestelle Matt in Hergiswil. Bild: Irene Infanger (Hergiswil, 29. Februar 2020)

Der «Tunnel kurz» in Hergiswil ist Voraussetzung, um eine Angebotserweiterung – zum Beispiel den Halbstundentakt Stans/Engelberg oder andere Angebotserweiterungen gemäss dem aktuellen Gesamtverkehrskonzept – zu erwirken. Seit dem Jahr 2013 existiere ein Vorprojekt «Tunnel kurz» in Hergiswil, hielt der Hergiswiler Landrat und Gemeindepräsident Remo Zberg (FDP) in einer Einfachen Anfrage am 10. September fest. Es sei zwingend, dass der Regierungsrat bis Ende 2021 ein Gesamtpaket verabschiede, um die Voraussetzung zu schaffen, das Projekt in den nächsten Ausbauschritt 2040 zu bringen und damit die Verabschiedung durch das nationale Parlament im Jahre 2026 zu ermöglichen.