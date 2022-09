Ukraine-Krieg Flüchtlingswelle könnte laut Experten wieder zunehmen: So bereiten sich die Kantone Obwalden und Nidwalden darauf vor Künftig könnten wieder mehr Menschen aus der Ukraine in die Schweiz flüchten. Dies würde sich auch auf Obwalden und Nidwalden auswirken. Die zuständigen Regierungsräte schildern, wie die Situation derzeit aussieht und was man noch zu unternehmen gedenkt. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kollektivunterkunft im Hotel Krone in Giswil ist derzeit die einzige kantonale Unterkunft in Obwalden für Flüchtende aus der Ukraine. Bild: Urs Flüeler/Keystone (8. April 2022)

Auch die Kantone Obwalden und Nidwalden wurden während der vergangenen sieben Monate zu Zufluchtsorten für Menschen, die die Ukraine aufgrund des Krieges mit Russland verlassen mussten.

240 Menschen sind es Stand 14. September, die in Obwalden bis anhin Zuflucht gefunden haben. Zwei Drittel davon, also 160 Flüchtlinge, sind bei Privatpersonen untergekommen, die restlichen 80 werden in der kantonalen Kollektivunterkunft in den Gebäuden des Hotels Krone in Giswil beherbergt. Komplett ausgelastet ist die Unterkunft hiermit aber nicht: Insgesamt 110 Menschen können laut Sicherheits- und Sozialdirektor Christoph Amstad in den Räumlichkeiten des Hotels untergebracht werden.

Nach Aussagen von Experten des Staatssekretariates für Migration (SEM) sei damit zu rechnen, dass die einstweilen etwas abgeflachte Flüchtlingswelle während der kalten Monate wieder zunehmen könnte. Dies aufgrund beschädigter Infrastrukturen und mangels Heizressourcen. Aktuell habe Obwalden in der Kollektivunterkunft noch Platz für weitere 30 Personen, jedoch werde diese zurzeit erweitert und auf dem Areal ein Gebäude mit weiteren 60 Plätzen in Betrieb genommen. Zudem laufe seit längerem die Suche nach weiteren Standorten für eine oder mehrere Kollektivunterkünfte im Kanton, so Amstad.

Stellen können teilweise nicht besetzt werden

Obwaldens Sicherheits- und Sozialdirektor Christoph Amstad. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Giswil, 8. April 2022)

Auf die Frage, ob die vorhandenen Mittel wie Personal und Geld zur Bewältigung dieser Vorbereitungen reichen, antwortet er: «Die notwendigen personellen und finanziellen Mittel werden vom Regierungsrat laufend gesprochen.» Die Problematik bestehe darin, dass die bewilligten Stellen teilweise nicht besetzt werden können und es daher an Personal fehle. Amstad schreibt:

«Das bestehende Personal leistet seit Monaten Überstunden und muss die Vakanzen, welche nicht besetzt werden können, überbrücken.»

Allgemein laufe es mit der Integration der ukrainischen Flüchtlinge gut. Aufgrund des ausgetrockneten Arbeitsmarktes seien viele Stellenangebote vorhanden und Schutzsuchenden fänden Arbeit, selbst wenn sie noch keine ausreichenden Deutschkenntnisse hätten. Dennoch sei die «verbindliche Zusammenarbeit mit den ukrainischen Flüchtlingen nicht immer einfach», so Amstad. Beispielsweise, weil es Personen gebe, die nicht wissen, ob sie bleiben oder weiterreisen wollen.

Dennoch gestalte sich die Zusammenarbeit angenehm, die meisten Flüchtenden aus der Ukraine würden Englisch, wenige gar Deutsch sprechen. «Der Bildungsstand der Schutzsuchenden mit Status S ist oft höher als bei anderen Flüchtlingen, was die Integration vereinfacht», so Amstad.

Auch Nidwalden bereitet sich vor

Der Kanton Nidwalden hat seit Beginn des Krieges 340 Schutzsuchende aufgenommen, wie Gesundheits- und Sozialdirektor Peter Truttmann auf Anfrage mitteilt. 108 davon sind bei Privaten untergebracht, 202 haben ihre Bleibe in Wohnungen und Kollektivunterkünften des Kantons. Die restlichen 30 sind entweder umgezogen oder in die Ukraine zurückgekehrt.

Nidwaldens Gesundheits- und Sozialdirektor Peter Truttmann. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Stans, 29. Juni 2022)

Der Kanton Nidwalden bereitet sich auf verschiedene Szenarien steigender Flüchtlingszahlen vor. Gemäss SEM könnte die Zahl von ukrainischen Schutzsuchenden, die bis Ende des Jahres dem Kanton Nidwalden zugewiesen werden, auf bis zu gesamthaft 600 ansteigen.

Aktuell verfüge Nidwalden noch über rund 180 kantonale Unterkunftsplätze. «Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Anteil von Schutzsuchenden bei Gastfamilien bis Ende Jahr zurückgehen und sich die Zahl der Zuweisungen an den Kanton Nidwalden im Vergleich zu den vergangenen Monaten wieder erhöhen wird», so Truttmann.

Altes Zeughaus käme als weitere Unterkunft in Frage

Darauf bereitet sich der Kanton nun vor. Das SEM habe ein Szenario errechnet, in dem bis Ende nächsten Jahres eine maximale Anzahl von gesamthaft 600 Flüchtlingen dem Kanton Nidwalden zugewiesen werden könnte.

«Deshalb plant der Kanton, das alte Zeughaus in Oberdorf temporär als Wohnunterkunft zu benutzen», hält Truttmann fest. Für den Ausbau und die Ausstattung werde mit Kosten von 950’000 Franken gerechnet. Mit verhältnismässig geringem Aufwand könnten bis zu 80 zusätzliche Plätze geschaffen werden, so der Kanton. Beispielsweise muss das Treppenhaus gemäss den geltenden Brandschutzanforderungen ertüchtigt werden. Auch wird die Unterkunft mit den benötigten Elektroinstallationen, Küchen, Geräten und Mobiliar ausgestattet. Da das Gebäude in der öffentlichen Zone liegt, bedarf es indes einer Ausnahmebewilligung der Gemeinde, dieses als Wohneinheit zu benutzen.

Das alte Zeughaus in Oberdorf kommt als weitere Flüchtlingsunterkunft in Frage. Um das bewerkstelligen zu können, bräuchte es allerdings eine Ausnahmebewilligung der Gemeinde. Bild: Matthias Piazza (2. Mai 2022)

Allgemein laufe die Integration Erwachsener und Kinder aus der Ukraine gut. Truttmann:

«Wir erleben die ukrainischen Schutzsuchenden als freundlich und dankbar für die Unterstützung der Bevölkerung und der Behörden.»

Die meisten Schutzsuchenden würden sich von Beginn weg Mühe geben, für sich selbst zu sorgen und sich in der Gesellschaft zu integrieren, «auch wenn sie teils traumatische Erlebnisse erfahren haben und aufgrund der Flucht vor dem Krieg in ihrer Heimat grosse Strapazen auf sich nehmen mussten».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen