Umfrage in der Bevölkerung zum Ortsbus Hergiswil Seit März fährt der Ortsbus durch Hergiswil. Er befördert wegen Corona lediglich um die 150 Fahrgäste pro Tag, was die Betreiber dazu veranlasst, in einer Umfrage weitere Erkenntnisse zu sammeln. 07.10.2020, 15.01 Uhr

Der neue Ortsbus Hergiswil wartet am Bahnhof auf Fahrgäste. Bild: Matthias Piazza (15. Juni 2020)

(sez) Der Ortsbus Hergiswil soll bezwecken, dass die Hergiswiler Bevölkerung Orte innerhalb des Dorfes (z. B. Einkaufgeschäfte, Post, Kirche, Badi, Restaurants, Seniorenzentrum) sowie die Haltestellen der Zentralbahn per ÖV erreichen kann. Nach einem erfreulichen Start am 1. März 2020 ging die Anzahl der Fahrgäste infolge der Covid-19-Situation drastisch zurück und liegt heute bei rund 150 Fahrgästen pro Tag. Dies schreibt Gemeindepräsident Remo Zberg in einer Mitteilung an die Medien von heute Mittwoch.