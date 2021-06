UMFRAGE Die einen zieht es in die Berge, die anderen ans Meer ‒ das sind die Sommerpläne von Nidwaldnerinnen und Obwaldnern Die Sommerferien stehen vor der Tür. Manche holen ihre Pläne vom vergangenen Jahr nach und reisen ins Ausland, andere bleiben in der Schweiz und geniessen die Bergluft und das Seewasser. Florian Pfister 17.06.2021, 16.18 Uhr

Im Coronasommer 2020 verbrachten die Schweizerinnen und Schweizer ihre Ferien zumeist in der Heimat. Wie gross ist nun die Sehnsucht, ins Ausland zu reisen? Wie eine Umfrage unserer Zeitung zeigt, verbringen manche Nidwaldnerinnen und Obwaldner auch in diesem Jahr ihre Ferien wieder in der Schweiz. Andere holen ihre Pläne nach, welche sie im vergangenen Jahr absagen mussten.

Rosie della Torre verbringt die Ferienzeit mit ihren Grosskindern, wie hier mit Gian. Bild: Florian Pfister (Stans, 16. Juni 2021)

Rosie della Torre aus Sachseln findet, dass es daheim immer noch am schönsten ist. «Wir wohnen an einem schönen Ort. Wir haben den See in der Nähe, da brauche ich gar nicht weit weg zu gehen.» Die 59-Jährige passt auf ihre Grosskinder auf. Sie ist mit Gian auf dem Weg in die Badi Stansstad. Die Sonne und das Wasser geniessen, so sieht auch der Plan für die weitere Ferienzeit aus. Dass es nicht ins Ausland geht, ist nicht dem Coronavirus geschuldet. Die stolze Grossmutter sagt:

«Wir verbringen die Ferien immer in der Schweiz.»

In anderen Jahren war die Familie beispielsweise im Wallis oder im Bündnerland, um den Nationalpark zu besuchen.

Musiker Stephan Britt zieht sich in die Berge zurück, um für einmal nicht an seine Musik zu denken. Bild: Florian Pfister (Stans, 16. Juni 2021)

Stephan Britt hat zwei Heimaten. Eine liegt in Lü im Kanton Graubünden. Sein zweites Zuhause fand der Musiker in Niederrickenbach. Er verbringt seine Sommerferien auf seinem Maiensäss in den Bergen, wie er es oft tut. Stephan Britt blieb auch schon vor Corona in der Schweiz. «In dieser Hinsicht bin ich sehr patriotisch», sagt er. «Ich bin sehr gerne daheim.» Die Bergluft hat es ihm angetan:

«Ich kann mir Ferien nicht anders vorstellen als auf 2000 Metern.»

Der Tag bestehe aus essen, schlafen, lesen und wandern. «Die Musik muss einfach mal weg», schmunzelt er.

Amira Eicher fehlt das Meer. Darum reist sie im Sommer nach Kreta. Bild: Florian Pfister (Stans, 16. Juni 2021)

Amira Eicher aus Dallenwil steht vor ihrem letzten Jahr am Kollegi Stans. Daher dienen ihre Schulferien nicht nur zur Erholung. In der ersten Woche wird die 17-Jährige mithelfen, das Schulhaus in Wolfenschiessen zu putzen. Bevor sie sich intensiv ihrer Maturarbeit widmet, darf sie aber entspannen. Sie reist für eine Woche nach Kreta. Im vergangenen Jahr hätte sie mit ihrer Familie in die Türkei fliegen wollen. Sie haben sich aber dazu entschieden, die Reise nicht anzutreten.

«Ich freue mich, wieder einmal ans Meer zu gehen und die Wärme zu geniessen.»

Amira Eicher will den Kopf ausschalten und plant keine grossen Aktivitäten in Griechenland. Am Strand liegen und baden, so das Motto.

Antonia Schulte will sich ihren Traum erfüllen, nach Kopenhagen zu reisen. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 17. Juni 2021)

Die Sommerpause nutzen will auch Antonia Schulte aus Fürigen. Die 20-Jährige studiert in Zürich Geschichte und Germanistik. Ihre To-do-Liste ist lang.

«Ich versuche eine gute Balance zu finden, zwischen Arbeiten und Ferien machen.»

Sie will mit ihrem Freund Kopenhagen besuchen. «Ich wollte schon immer dahin.» Bereits im vergangenen Jahr hätte Antonia Schulte nach Dänemark reisen wollen. Im Frühling hat sie sich einen Kleinbus besorgt, welchen sie ausbauen will, damit er für künftige Reisen parat ist. Nach Kopenhagen geht's aber noch nicht damit. Weiter hat die Studentin geplant, in Wien ihre beste Freundin zu besuchen. Und auf was freut sich Antonia Schulte am meisten? «Einfach auf den Sommer, am See zu liegen und wieder Freunde zu treffen.»

Roger Schäppi freut sich auf die Zeit mit seiner Familie. Bild: Florian Pfister (Stansstad, 17. Juni 2021)

Roger Schäppi aus Kerns bleibt mit seiner Familie in der Schweiz. Er hat zwei Wochen Ferien. Wohin es genau gehen wird, haben sie noch nicht entschieden. «Wahrscheinlich bleiben wir hier in der Region», sagt der 34-Jährige. «Wir sind gerne in den Bergen.» Baden darf in diesem Sommer auch nicht fehlen. Dazu werden Roger Schäppi und seine Familie verschiedene Freibäder besuchen. Und wenn sie den Tag zu Hause verbringen, können sie in den Pool im Garten springen.

«Ich freue mich, viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen und das Büro hinter mir zu lassen. Es ist eine intensive Zeit momentan.»

Ein Grund für die Ferien in der Region sind die Coronamassnahmen. «Meine Frau kommt aus Italien, und wir gehen im Sommer oft zu ihrer Familie nach Süditalien.» In diesem Jahr sei es aber zu kompliziert und zu aufwendig, um dorthin zu reisen. «Wenn das Wetter so bleibt wie jetzt, ist das nicht so schlimm.»