Umfrage Zweite Corona-Welle hinterlässt Spuren bei zahlreichen Nidwaldner Unternehmen Die Corona-Krise drückt weiter auf die Stimmung der Nidwaldner Wirtschaft. Dies bestätigen die Ergebnisse der neusten Unternehmerbefragung. Vor allem die Situation in der Tourismusbranche hat sich nochmals deutlich verschlechtert. 09.02.2021, 10.00 Uhr

Othmar Filliger. Bild: Urs Flüeler/Keystone

(zim) 38 Prozent der Unternehmen im Kanton Nidwalden stufen ihre aktuelle Ertragslage als «ungenügend» ein. Das hat die halbjährlich durchgeführte Online-Umfrage der Volkswirtschaftsdirektion ergeben, wie die Staatskanzlei Nidwalden am Dienstag mitteilte. Der Wert hat sich damit im Vergleich zur letzten Befragung nochmals deutlich verschlechtert. Damals lag er bei 29 Prozent. Dazu Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger:

«Die sich im Sommer 2020 abzeichnende Erholung der Wirtschaft ist von der zweiten Corona-Welle abrupt gestoppt worden.»

Besonders dramatisch zeige sich die Situation in der Tourismusbranche, die stark unter Covid-19 und den geltenden Einschränkungen leidet. Über 80 Prozent der Unternehmen bezeichnen ihre Ertragslage als nicht ausreichend, vor einem halben Jahr waren es 50 Prozent gewesen. Etwas entspannt zu haben scheint sich die Situation in der Sparte «Handel und Gewerbe», wo 31 Prozent ihre Ertragslage als «gut» bewerten. Im Sommer 2020 waren es lediglich 19 Prozent gewesen. Dagegen ist die Ausgangslage beim «Baugewerbe» sowie in den Bereichen «Dienstleistungen» und «Verarbeitende Produktion» trotz der Pandemie weitgehend stabil.

Drei von vier Unternehmen mit befriedigenden bis guten Aussichten

Insgesamt beurteilen die Hälfte der Unternehmen ihre Aussichten als «befriedigend». 27 Prozent der Unternehmen schätzen ihre Aussichten für die nächsten zwölf Monate als «gut» ein, dagegen geben 22 Prozent eine schlechte Prognose ab. Zum Vergleich: Bei der Befragung vor einem Jahr, also kurz vor Ausbruch der Pandemie, hatten nur gerade 3 Prozent aller teilnehmenden Unternehmen ihre Zukunftsaussichten als «schlecht» bezeichnet. Seit Beginn der Umfrage im Jahr 2006 ist dieser Wert noch nie so hoch gewesen wie es zurzeit der Fall ist.

Bei der halbjährlichen Umfrage der Volkswirtschaftsdirektion wurden 283 Nidwaldner Unternehmen aus den Branchen «Baugewerbe», «Handel und Gewerbe», «Dienstleistung», «Verarbeitende Produktion» sowie «Tourismus» angeschrieben. 208 von ihnen haben teilgenommen, was einer Rücklaufquote von 74 Prozent entspricht. Die Befragung wurde am 17. Dezember 2020 gestartet und dauerte bis am 22. Januar 2021.

