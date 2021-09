Maskenverweigerer aus Unteriberg gebüsst

In dieser Baracke in einem Industriequartier in Unteriberg SZ feierten im Dezember 70 Personen, die damals geltenden Corona-Regeln wurden nicht eingehalten. Private Treffen von mehr als zehn Personen waren damals zum Beispiel verboten sind. Ein 25-Jähriger, der an dieser Party mitfeierte, wurde nun verurteilt, weil er keine Gesichtsmaske trug.