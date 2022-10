Alle wollen einen Tisch im Wild-Paradies Unterlauelen

Unterlauelen In der Wildsaison ist er immer ausgebucht – das ist das Erfolgsrezept von Wirt Christoph Keiser Nur aus der Region und teilweise sogar selbst erlegt ist das Wild, das man bei Christoph Keiser in der Alpwirtschaft Unterlauelen essen kann. Der Wirt stellt uns eines seiner beliebten Menus vor. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 21.10.2022, 16.30 Uhr

Eine Fahrt durch das Luzerner Eigenthal ist notwendig, um mit dem Auto so nahe wie möglich an die Alp Unterlauelen zu gelangen. Neben einem Landwirtschaftsbetrieb befindet sich dort die Alpwirtschaft Unterlauelen auf Nidwaldner Boden – wenn auch am äussersten Zipfels des Urkantons. Ein Ort, an dem sich Reh und Gämsbock gute Nacht sagen. Obwohl man den Tieren während der Wildsaison eher davon abraten würde.

Christoph Keiser bei der Zubereitung des Rehschnitzels. Bild: Manuel Kaufmann (21. Oktober 2022)

Denn seit 1957 wird in der Unterlauelen leidenschaftlich gejagt, Wild zubereitet und traditionell serviert. Christoph Keiser führt das Restaurant mit seiner Frau Marlène in der dritten Generation. Auf die Wildsaison von Anfang September bis Anfang November freut sich der dreifache Familienvater und gelernte Koch immer sehr, auch wenn der Aufwand im Restaurant dann am grössten ist. Denn das Restaurant ist bekannt für seine Wildspezialitäten und erfreut sich grosser Beliebtheit. «Die Tische sind während der gesamten Wildsaison von Mittwoch bis Sonntag ausgebucht. Mittags und abends – und das jeweils bereits, bevor die Wildsaison überhaupt beginnt», sagt Wirt Christoph Keiser.

Die Erfolgsstrategie des Restaurants liegt auf der Hand. Denn bei Christoph Keiser gibt es nur regionales Wild – teilweise sogar von ihm selbst erlegt. Kein Stück Fleisch wird aus dem Ausland zugekauft, und das scheint bei den Gästen anzukommen. Obwohl dies die Gäste teilweise einschränkt. Die vier Wildmenus Pfeffer, Schnitzel, Geschnetzeltes und Rücken können nicht nach Belieben bestellt werden. «Wir können einer Gruppe von sechs Personen nicht sechsmal das Rehschnitzel servieren», sagt Keiser.

Der leidenschaftliche Jäger mit einer erlegten Gämse ob dem Trübsee. Bild: PD

Nicht alle Gäste sollen das gleiche Menu bestellen

Denn ein erlegtes Reh gibt im besten Fall 20 Portionen Pfeffer, 8 Portionen Schnitzel, 10 Portionen Geschnetzeltes und 6 Portionen Rücken her. Und es gehört zum Konzept der «Unterlauelen», dass alle Teile des Wildtieres verwertet und auch verspeist werden. «Wir bitten unsere Gäste darum, ausgeglichen zu bestellen und haben den Grundsatz, dass höchstens die Hälfte einer Gruppe dasselbe Menu bestellen soll», erklärt Keiser. Während dies vereinzelt für Unverständnis sorgt, komme das Konzept bei der Mehrheit gut an. «Es ist auch ein Zeichen dafür, dass wir kein Wild aus dem Ausland dazukaufen», so Keiser.

Rehschnitzel aus der Unterlauelen – das Menu 150 Gramm Rehschnitzelfleisch: Gewürzt mit Fleischgewürz und im heissen Erdnussöl auf beiden Seiten kurz angebraten, anschliessend im vorgewärmten Backofen bei 70 Grad rund zehn Minuten stehen gelassen

Darauf brauner Wildfond, angereichert mit Lorbeer und Rosmarin stark einreduziert und mit Preiselbeeren und Saucenrahm abgebunden

Dazu 150 Gramm selbstgemachte Spätzli, kurz angebraten

100 Gramm geschmortes Rotkraut

Drei Stück glasierte Marroni

Eine Birne, im Rotwein weichgekocht

Alles kann der Wirt aber nicht selbst jagen. Dürfte er laut Jagdgesetz auch nicht. Ein Grossteil seiner Rehe kauft er in Luzern ein. Da dort die sogenannte Revierjagd bereits im Sommer stattfindet, kann Keiser schon vor dem Herbst einen Vorrat an Wildfleisch kaufen und einfrieren. Falls er gerade kein frischgeschossenes Tier – dabei kann es sich um Rehe, Hirschen, Gämsen oder selten auch Steinböcke handeln – hat, kann er spontan auf diesen Vorrat zurückgreifen.

Das erwartet die Gäste, wenn sie ein Rehschnitzelgericht in der Unterlauelen bestellen. Bild: Manuel Kaufmann (21. Oktober 2022)

Verwertet wird nicht nur das Fleisch, sondern auch die Knochen der Tiere. Zusammen mit einer Gemüsemischung werden die Knochen über Nacht gekocht, um daraus einen Wildfond zu machen, der als Basis für jede Wildsauce in der Unterlauelen dient.

Nicht nur die Fleischqualität ist entscheidend

In der Küche steht Qualität an oberster Stelle. Gute Wildzubereitung sei aufwendig und brauche Zeit, gesteht Keiser ein. Das Pfeffer müsse zum Beispiel bereits eine Woche vor dem Verzehr eingebeizt werden. Auch das Rotkraut, das zu jedem Wildgericht gehört, wird mindestens drei Tage vorher mariniert.

Die Alpwirtschaft Unterlauelen befindet sich am äussersten Zipfel des Kantons Nidwalden. Bild: Manuel Kaufmann (21. Oktober 2022)

Rotkraut ist eine typische und traditionelle Beilage zu Wild, wie es auch die selbstgemachten Spätzli, die karamellisierten Marroni und die eingemachte Birne sind, die bei Christoph Keiser zu jedem Wildmenu serviert werden.

Was ist denn nun das wichtigste, die Fleischqualität, die Sauce oder die Beilagen? «Keines ist wichtiger als das andere», sagt Christoph Keiser. Sobald etwas davon nicht stimme, leide das ganze Menu darunter. Und das kann in diesem Business entscheidend sein. «Es gibt Gäste, die kommen nie wieder, wenn ihnen etwas nicht gepasst hat», so Keiser. Etwas, wovon man in der Unterlauelen keine grossen Sorgen haben dürfte. Denn bereits jetzt haben die ersten Gäste einen Tisch für die Wildsaison im nächsten Herbst reserviert.

