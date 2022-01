Unterwalden Rotary Musikpreis 2022: Darauf achtet die Jury 130 Vorträge sind für den beliebten Musikwettbewerb eingeplant. Jurymitglied Peter Wespi verrät, wie die Teilnehmenden überzeugen können. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 20.01.2022, 16.40 Uhr

Am 29. Januar werden die Schulhäuser Tellenmatt und Pestalozzi zu Konzerthallen umfunktioniert. Zwischen 8.30 und 17.15 Uhr geben Nachwuchsmusizierende aus ganz Unterwalden ihre Darbietungen zum Besten. Insgesamt 130 Einzel- oder Gruppenvorträge in klassischen, volkstümlichen und modernen Stilarten werden im Rahmen des Rotary Musikpreises vor Publikum und vor einer hochkarätigen Jury aufgeführt. Eines der Jurymitglieder ist der Musiker, Komponist, Arrangeur und Musik-Pädagoge Peter Wespi.

Peter Wespi ist Jurymitglied beim Rotary Musikpreis 2022. Bild: PD

Zum vierten Mal bewertet Wespi heuer die Darbietungen der Teilnehmenden. Er tönt hell begeistert: «Es ist immer wieder toll, sich von den Kindern und Jugendlichen überraschen zu lassen.» Für ihn sei das besonders spannend, sei er doch jahrelang als Musiklehrer in Ennetbürgen an vorderster Front dabei gewesen und habe die Entwicklung des Nachwuchses hautnah miterlebt. «Nun werde ich dank dem Wettbewerb jedes Jahr aufs Neue über diese Entwicklung orientiert.» Hinzu komme die Gemütlichkeit des Anlasses. «Alle haben das gleiche Interesse, das gibt einfach einen guten ‹Groove›.»

Stücke sollen nicht «zu Tode gespielt werden»

Für Wespi ist besonders wichtig, dass beim Anlass die Musik und nicht die Bewertung durch die Jury im Vordergrund steht. «Es ist schon eine riesige Leistung, dass man da überhaupt mitmacht», betont er und witzelt: «Der Wettbewerb ist eher ein lästiges Nebendetail.» Bewerten muss er die Teilnehmenden dennoch. Und das sei keine einfache Aufgabe. «Musik ist subjektiv. Man kann die Kritik nicht an vorgegebenen Punkten festmachen, wie zum Beispiel beim Sport», so Wespi. Er lege vor allem Wert darauf, dass ein Stück «nicht zu Tode gespielt wird.» Es müsse lebendig sein und die Zuhörenden abholen. Seine Devise: «Lieber mit Fehlern gespielt, dafür mitreissend, anstatt fehlerfrei gespielt und gähnend langweilig.» Weiter achtet er auf die allgemeine Performance der Darbietenden. Dinge wie eine Ansage des Stücks und die Verabschiedung des Publikums können laut Wespi zu einer besseren Bewertung führen. «Allgemein jurieren wir nicht allzu streng», sagt er. Es gehe nicht darum, jemanden kaputt zu machen, sondern die Musizierenden mit konstruktiver Kritik weiterzubringen.

Als Vorbereitung für die Darbietung gibt es laut Wespi keine Normlösung. «Den einen hilft ein Kamillentee, den anderen das Meditieren.» Wichtig sei vor allem, dass man viel übt: «Wenn ein Stück beginnt, einem auf die Nerven zu gehen, weil man es schon so oft geübt hat, dann kann man es meistens sehr gut spielen.» Jenen Musizierenden, die in Gruppen auftreten, empfiehlt er, bei den Proben absichtlich Fehler einzubauen. So könne man den Ernstfall üben. Denn ein Stück sei erst dann wirklich misslungen, wenn der oder die Letzte der Gruppe ausgestiegen ist. «The show must go on», so das Motto.

Den Nachwuchs fördern Der Rotary Musikpreis fand erstmals im Jahr 1990 statt und wird seither in einem zweijährigen Turnus durchgeführt. Ziel des Projekts ist es, Unterwaldner Nachwuchsmusikern eine Plattform zu bieten und ihr musikalisches Schaffen zu fördern. Organisiert wird der Wettbewerb von den Rotary Clubs Stans und Obwalden in Zusammenarbeit mit den Verbänden Musikschulen Nidwalden und Obwalden. Die musikalischen Darbietungen werden am Samstag, 29. Januar 2022, von 8.30 bis 17.15 Uhr in den Schulhäusern Tellenmatt und Pestalozzi vorgetragen. Der Anlass ist öffentlich, es gilt Zertifikatspflicht für alle über 16 Jahre. Weitere Informationen zum Rotary Musikpreis sind hier zu finden. (KG)

