Zuwachs für Säumer- und Trainvereinigung Unterwalden

Unterwalden Säumer- und Trainvereinigung begrüsst zahlreiche neue Mitglieder Die Unterwaldner Säumer- und Trainvereinigung zählt 29 neue Mitglieder und einen neuen Fähndrich. 23.06.2022, 18.49 Uhr

32 Stimmberechtigte versammelten sich kürzlich im Train-Lager in Giswil zur Generalversammlung 2021. Wie die Säumer- und Trainvereinigung Unterwalden in einer Mitteilung schreibt, zeigte der Rückblick auf das Jahr 2021, dass auch während der Coronapandemie diverse Aktivitäten durchgeführt werden konnten. So fand unter anderem das Säumerfest in Grafenort statt, es wurden drei geführte Wanderwochen auf der Sbrinz-Route nach Domodossola und der Säumerkurs in Giswil durchgeführt. Die Anwesenden durften zudem eine Jahresrechnung entgegennehmen, die mit einem kleinen Überschuss abschloss.