Unterwalden: So viel Geld erhalten Schutzsuchende aus Ukraine

Unterwalden So viel Geld erhalten Schutzsuchende aus der Ukraine in Nid- und Obwalden Ukrainische Flüchtlinge erhalten im Kanton Nidwalden etwas mehr Geld als in Obwalden, um die Grundbedürfnisse zu decken. Das hat seine Gründe. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 04.05.2022, 18.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die finanzielle Unterstützung von ukrainischen Flüchtlingen unterscheidet sich je nach Kanton enorm, wie eine Recherche der Luzerner Zeitung zeigt. So erhalten etwa Schutzsuchende in Basel-Stadt 19 Franken pro Tag, während es im Aargau nur gerade die Hälfte davon ist. In Luzern beläuft sich der Betrag auf elf Franken bei Unterbringung in einer Kollektivunterkunft und auf 14 Franken für jene, die in einem privaten Haushalt leben.

Geflüchtete aus der Ukraine beim Bundesasylzentrum in Chiasso. Wohl ist noch offen, welchem Kanton sie zugeteilt werden. Bild: Pablo Gianinazzi/Keystone

Auch in Nidwalden erhalten die ukrainischen Flüchtlinge Geld vom Kanton. Der Betrag von täglich 13.50 Franken pro Person orientiert sich an den geltenden Ansätzen für Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene in Nidwalden, wie der Kanton auf Anfrage mitteilt. Abweichen könne er, wenn Schutzsuchende direkt in einer Kollektivunterkunft eine regelmässige Verpflegung erhalten. Dann reduziere sich der Betrag auf fünf Franken pro Kopf und Tag. Wohnen die Flüchtlinge bei einer Gastfamilie, werde mit dieser selbstständig abgemacht, welche Entschädigung fällig wird. «Der Nidwaldner Sozialhilfebetrag liegt im Durchschnitt der meisten Kantone und reicht den Flüchtlingen in aller Regel aus, um den täglichen Lebensunterhalt zu bestreiten», schreibt der Kanton.

Nidwalden liegt bei Aufnahme von Flüchtlingen über dem Soll

Die kantonal variierenden Beträge werden unter anderem mit unterschiedlichen Krankenkassenprämien und weiteren Gesundheitskosten erklärt. Zudem komme es darauf an, ob im Betrag auch eine pauschale Entschädigung für Gastfamilien enthalten ist.

Ronald Rickenbacher, Leiter des kantonalen Sonderstabs Ukraine. Bild: Matthias Piazza (Buochs, 4. März 2022

Zur Gesamtsituation in Nidwalden mit den ukrainischen Geflüchteten sagt Ronald Rickenbacher, Leiter des kantonalen Sonderstabs Ukraine: «Die behördlichen Aufgaben haben sich inzwischen eingespielt und die Betreuung und Integration laufen gut.» Bisher habe der Kanton 270 Schutzsuchende aus dem Kriegsland aufgenommen, von denen bisher rund 80 Prozent eine private Unterkunft beziehen konnten. Zuletzt seien dem Kanton jedoch weniger Ukrainerinnen und Ukrainer zugeteilt worden, da Nidwalden gemäss dem nationalen Verteilschlüssel für die Aufnahme von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen im Moment rund 25 Prozent über dem Soll liegt.

Kanton Obwalden möchte Arbeitsanreize schaffen

Weniger Geld als in Nidwalden gibt es im Kanton Obwalden. «Nach aussen kann das wohl geizig wirken», sagt Sicherheits- und Justizdirektor Christoph Amstad. Doch begründet er den Unterschied gleich mehrfach. So funktioniere der Kanton Obwalden nach einem Anreizsystem, das Geflüchtete dazu motivieren solle, sich möglichst schnell in die Gesellschaft zu integrieren. «Wer also einer Arbeit nachgeht oder einen Kurs macht, erhält mehr Geld als die regulären 10.70 Franken pro Tag», erklärt Amstad. Hierfür müsse die Beschäftigung jedoch mindestens ein 20-Prozent-Pensum betragen. Wer in Obwalden ein solches hat, erhält rund 25 Franken pro Tag plus drei Franken Integrationspauschale. «Auch kann ein Teil des Lohns behalten werden. Je nach Pensum sind das bis zu 200 Franken.» Weiter können Gastfamilien bei Bedarf 200 Franken beim Kanton als Beitrag für die Kosten zur Unterbringung der Schutzsuchenden beantragen.

Obwaldner Sicherheits- und Justizdirektor Christoph Amstad. Bild: Urs Flüeler/KEYSTONE (Giswil, 8. Aoril 2022)

Auch in Obwalden handelt es sich bei den festgelegten Beträgen um dieselben, wie diese gleichermassen Flüchtende aus anderen Ländern erhalten. «Wir haben hier keine neuen Ansätze kreiert», so Amstad. Trotzdem gebe es im Asylwesen derzeit leider eine Art Zweiklassengesellschaft. «Menschen aus der Ukraine können bereits am ersten Tag arbeiten, während etwa eine Frau aus Eritrea schon lange auf eine Arbeitsgenehmigung wartet», so Amstad. «Das ist für einige Leute verständlicherweise schwer nachvollziehbar.» Zwar finde er es richtig, dass der Schutzstatus S im Zusammenhang mit der aktuellen Situation zum ersten Mal aktiviert und nun ausprobiert werde. «Dies muss im Nachgang jedoch sehr genau analysiert werden», so Amstad. «Politische Diskussionen darüber, wie man das künftig handhaben will, sind zwingend.»

Aktuell haben 188 Menschen aus der Ukraine in Obwalden Zuflucht gefunden. Laut Amstad stagnieren die Zahlen seit ein bis zwei Wochen. Laut der Hochrechnungen des Bundes müsste man mittlerweile 15 Menschen mehr aufgenommen haben. Dies habe auch damit zu tun, dass anderen Kantonen wie beispielsweise dem Nachbarkanton Nidwalden, in den letzten Wochen zu viele Personen zugeteilt wurden. Dem werde nun entgegengewirkt. Ansonsten sei man froh, dass sich die internen Abläufe eingespielt haben, was bei rund 20-mal mehr Asylgesuchen als üblich keine Selbstverständlichkeit sei. «Laut der Hochrechnungen des Bundes erwarten wir bis September 320 bis 600 Gesuche in Obwalden.» Nun gehe es in erster Linie darum, weitere Unterkunftsplätze für die Ankommenden bereitzustellen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen