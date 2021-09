Unterwalden SRK-Mitarbeiter klopfen an die Haustüren und werben um neue Mitglieder Das Rote Kreuz Unterwalden braucht neue Mitglieder, um ihr Angebot auch weiterhin kostengünstig anbieten zu können. Es lanciert dieser Tage deshalb eine Haustürkampagne. 16.09.2021, 16.43 Uhr

Vom SRK Unterwalden beauftragte Personen informieren im Rahmen der Haustürkampagne vom 20. September bis Anfang Dezember die Bevölkerung in Ob- und Nidwalden über die vom SRK Unterwalden geleistete Arbeit. Ziel ist es, so neue Mitglieder anzuwerben. «Solche Werbekampagnen sind wichtig für eine Spendenorganisation wie das Rote Kreuz. Mitglieder vom SRK Unterwalden tragen mit regelmässigen jährlichen Beiträgen dazu bei, dass das SRK Unterwalden die Dienstleistungen auch in Zukunft weiterhin so kostengünstig anbieten kann», schreiben die Verantwortlichen des SRK-Kantonalverbands Unterwalden in einer Mitteilung.