UNWETTER-Bilanz Hochwasser verursacht Sachschäden von rund drei Millionen Franken: Dennoch ist Nidwalden glimpflich davon gekommen Rund 300 Meldungen sind im Juli bei der Nidwaldner Sachversicherung (NSV) eingegangen. Die meisten davon sind auf das Seehochwasser zurückzuführen. Florian Pfister 28.07.2021, 16.00 Uhr

Die Hochwassergefahr im Kanton Nidwalden scheint gebannt zu sein. Dennoch, das Wetter bleibt regnerisch und stürmisch. Auch in den nächsten Tagen ist laut Wetterberichten keine Besserung in Sicht. Allerdings blieb der Kanton Nidwalden im Juli bis jetzt von den heftigsten Gewittern verschont. Anders als in den Nachbarkantonen, wo es zu riesigen Schäden gekommen ist, wie die Nidwaldner Sachversicherung (NSV) in einer Medienmitteilung schreibt.

Dennoch haben der Hagel, Blitze und insbesondere das Hochwasser zu Beschädigungen geführt. Bei der NSV sind im Monat Juli bisher rund 300 Schadenmeldungen eingegangen. Rund die Hälfte der Hochwasser-Meldungen betreffen Stansstad.

Besonders in Stansstad kam es zu vielen Schäden. Bild: Anian Heierli (16. Juli 2021)

Die weiteren Seegemeinden Buochs, Ennetbürgen, Beckenried und Hergiswil sind etwas mehr verschont geblieben, wie Geschäftsführer Stefan Bosshard auf Anfrage mitteilt.

Schäden liegen weit über dem Durchschnitt

Die Nidwaldner Sachversicherung rechnet damit, dass der Sachschaden durch das Hochwasser rund drei Millionen Franken beträgt. «Das sind nur die Schäden, welche die NSV betreffen», betont Stefan Bosshard. Die NSV ist für Elementarschäden an Gebäude und Mobiliar zuständig.

«Wenn das Wasser durch Grundwasserrückstau in den Keller gelaufen ist, zählt dies als Wasserschaden. Dafür ist die private Hausratsversicherung zuständig.»

Somit werden die Schäden von 2021 über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre liegen. Dieser beträgt rund 2,5 Millionen Franken. Aufgrund der guten Kapitalisierung der NSV seien auch Jahre mit höheren Schäden problemlos verkraftbar. Insgesamt sind laut Stefan Bosshard seit Jahresbeginn rund 600 Meldungen eingegangen. Der Sachschaden beläuft sich bis heute auf geschätzte vier Millionen Franken.

Die NSV bittet die Versicherten um Geduld. Die Schadenexperten nehmen derzeit die Schäden auf. Rein «kosmetische Schäden» – zum Beispiel durch Hagelschlag an Rollläden – können zwar gemeldet werden, die Schäden werden jedoch erst in zweiter Priorität bearbeitet. Hagelschäden an Lamellenstoren und Rollläden können verhindert werden, wenn diese rechtzeitig vor Sturm oder Hagel hochgezogen werden. Die Fensterscheiben seien wesentlich stabiler als die Storen und hielten einen Hagelschlag unbeschadet aus.

Die Experten kümmern sich in erster Linie um die Schäden, welche durch das Seehochwasser und die Fliessgewässer verursacht wurden. So können Folgeschäden verhindert und Aufräum- sowie Sanierungsarbeiten so schnell wie möglich aufgenommen werden. Die Nidwaldner Sachversicherung bittet bei den Betroffenen um Mithilfe, sodass die Schäden möglichst schnell behoben werden können. Wer Schäden durch das Hochwasser gemeldet hat, soll die betroffenen Räume und die Gegenstände möglichst schnell und gut austrocknen lassen. Die NSV weist darauf hin, dass beim Einsatz von Entfeuchtern darauf zu achten ist, dass die Fenster geschlossen sind. So seien die Geräte wirksamer.

Eine detaillierte Liste der beschädigten Gegenstände und Fotos der Schadensituation und der beschädigten Gegenstände helfen ebenfalls, die Schadenabwicklung zu beschleunigen. Damit durch Hochwasser beschädigtes Mobiliar entschädigt werden kann, bittet die NSV die betroffenen Personen, wenn immer möglich, mit der Entsorgung bis nach der Schadenaufnahme zu warten.

Massnahmen nach 2005 zeigen Wirkung

Positiv seien jedoch die Präventionsmassnahmen, die nach dem Unwetter 2005 vorgenommen wurden. Diese konnten viele Schäden verhindern oder zumindest massgeblich verkleinern. Die NSV empfiehlt, genau zu ergründen, wo das Wasser eingedrungen ist, und sich zu überlegen, wie das bei einem nächsten Hochwasser verhindert werden kann. Die NSV stellt sich für Auskünfte diesbezüglich zur Verfügung.

Stefan Bosshard rechnet nicht damit, dass in diesem Jahr ein erneutes Seehochwasser auftreten wird. «Auch wenn das der Fall sein sollte, man hat genügend Vorbereitungszeit und die Leute sind nun sensibilisiert worden auf solch ein Ereignis.» Gewitterhagelzüge könnten weiterhin für Schäden sorgen. Interessant sei dabei, dass sich solche Hagelzüge oft auf schmale Streifen beschränken, sagt Stefan Bosshard. So am vergangenen Montag wie auch schon am 21. Juni: «In Dallenwil und Büren prasselten unzählige Hagelkörner nieder, Oberdorf und Wolfenschiessen hingegen sind verschont geblieben.»