Nid/Obwalden: Hochwasser Lage ist vorerst unter Kontrolle

Unwetter in Ob- und Nidwalden Die Lage scheint unter Kontrolle, die nächste heikle Phase kommt donnerstags Der Bund ruft die Bevölkerung dazu auf, sich so gut wie möglich vor dem Hochwasser zu schützen und sich nicht in Ufernähe aufzuhalten. In Obwalden sind drei Feuerwehren im Einsatz. In Stans werden gratis Sandsäcke verteilt. Sorgen bereitet Wolfenschiessen. Hier drohen Erdrutsche. Florian Pfister und Kristina Gysi 14.07.2021, 05.00 Uhr

Von Stansstad über Alpnachstad bis nach Sachseln. Normalerweise ist diese Strecke eine gemütliche Velofahrt, die am Alpnachersee, Wichelsee und Sarnersee vorbeiführt. Doch jetzt wird der Weg zum Spiessrutenlauf. Das Wasser steht sehr hoch. Schon jetzt sind nicht mehr alle Abschnitte zugänglich und Passanten müssen auf die Hauptstrasse ausweichen.

Die Engelbergeraa auf Höhe Bürenstrasse bei Büren ist bräunlich gefärbt. Matthias Piazza (Büren, 13. Juli 2021) Blick von der Mündung des Lielibach in Richtung Berg. Bild: Martin Uebelhart (Beckenried, 13. Juli 2021) Am Seebuchtplatz in Buochs wird ein Container mit Schwemmholz abtransportiert. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021) Das Schwemmholz am Seebuchtplatz in Buochs. Bild: Martin Uebelhart (Buochs, 13. Juli 2021) Auf dem Dorfplatz in Stansstad ist eine grosse Pfütze, noch handelt es sich dabei aber nicht um eine Überschwemmung vom See. Florian Pfister (Stansstad, 13. Juli 2021) Zwei Schwäne haben es sich in Alpnachstad gemütlich gemacht. Bild: Florian Pfister (Alpnachstad, 13. Juli 2021) Der Steg und der Weg sind bereits seit mehreren Tagen unter Wasser. Bild: Florian Pfister (Alpnachstad, 13. Juli 2021) Auch die Sarneraa ist braun vom angespülten Dreck. Bild: Florian Pfister (Alpnach, 13. Juli 2021) In Kägiswil hat sich ein See gebildet. Bild: Florian Pfister (Kägiswil, 13. Juli 2021) Der Sarnersee ist bereits an manchen Stellen über die Ufer getreten. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 13. Juli 2021) So auch hier in Sachseln. Bild: Florian Pfister (Sachseln, 13. Juli 2021)

In Alpnachstad ist der Seeweg im Bereich Niederstad gesperrt. Neben der Schiffsstation steht der Steg bereits unter Wasser. Zwei Schwäne machen es sich dort gemütlich. Der angespülte Dreck färbt die Sarneraa braun. Auch in Sarnen selbst tritt der See an einzelnen Stellen über die Ufer. Weiter Richtung Sachseln führt kein Weg direkt am See entlang. Es herrscht landunter. Die Lage wird laufend beurteilt. Die Situation scheint unter Kontrolle.

Feuerwehren sind im Einsatz

Silvan Stucki, stellvertretender Leiter der Kommandoabteilung, Kantonspolizei Obwalden. Bild: PD

Im Kanton Obwalden ist es laut Silvan Stucki, stellvertretender Leiter der Kommandoabteilung, im Allgemeinen ruhig. Man habe die Lage gut im Griff. «Es sind drei Feuerwehren draussen, die sich um kleinere Probleme kümmern», so Stucki. Lagebeurteilungen würden laufend vorgenommen. So könne man rechtzeitig reagieren, falls Bedarf an mehr Einsatzkräften vorhanden wäre. Auch die Meteodaten habe man stets im Blickfeld. Der Bevölkerung wird geraten, die Warnungen des Bundes wahrzunehmen und sich folglich weder in Ufernähe noch im Wasser von Flüssen und Seen aufzuhalten. Hochwasser sei aber nichts Neues für die Obwaldner Bevölkerung, so Stucki. Wertgegenstände aus dem Keller holen, Abschrankungen machen, Autos umparken. «Die meisten wissen schon, was zu tun ist», sagt er.

Oliver Mattmann, Medienbeauftragter Kanton Nidwalden.



Bild: PD

Ähnliche Weisungen kommen aus Nidwalden. Der Kommunikationsbeauftragte des Kantons, Oliver Mattmann, weist darauf hin, dass bei der Stützpunktfeuerwehr in Stans gratis Sandsäcke abgeholt werden können. Auch werden die Bewohner, die sich in der Nähe von Fliessgewässern oder Seen befinden, dazu aufgerufen, entsprechende Schutzvorkehrungen zu treffen. Das Wasser könne jederzeit über die Ufer treten. In Stansstad haben aufgrund der Wassermassen Teile des Dorfplatzes aus Sicherheitsgründen gesperrt werden müssen. «Bisher sind uns keine nennenswerten Schäden bekannt», so Mattmann.

Beobachtungsposten überwachen Risikogebiet

Weiterhin angespannt ist die Situation in Wolfenschiessen. Nach dem Unwetter vom vergangenen Wochenende nahmen das Strasseninspektorat und ein Geologe Untersuchungen an den Hängen vor. Diese zeigen, dass weitere Hangrutsche beziehungsweise Steinschläge drohen. «Entsprechende Schutzvorrichtungen mit Jersey Elementen sollen nun allfällige Steine aufhalten, die vom Hang auf die Strasse vordringen könnten», erklärt Mattmann. Auch habe man im Steinschlaggebiet Beobachtungsposten aufgestellt, die laufend Informationen liefern. Weitere Erdrutsche und eine Sperrung der Hauptstrasse sind nicht auszuschliessen. «In diesem Falle würde voraussichtlich die Umfahrungsstrasse auf der anderen Seite der Engelberger Aa wieder in Betrieb genommen.»

Andreas Stutz von Meteo Swiss hat einiges zu tun. Sein Telefon klingelt den ganzen Tag. Laufend informiert er über die Wetterlage. Auch die Situation in der Urschweiz ist ihm bekannt. Das Wetter soll sich am Mittwoch einigermassen beruhigen, wobei auch hier mit «Unsicherheiten» gerechnet werden muss. «Da und dort kann es zu Schauern und kleineren Gewittern kommen», so Stutz. Jedoch nicht mehr im selben Ausmass wie heute.

Situation ab Donnerstag ist nicht ganz leicht einzuschätzen

Die nächste heikle Phase folgt donnerstags und freitags. Dann muss erneut mit erhöhtem Niederschlag gerechnet werden. Zwar erwarte man weniger Regen als noch heute, jedoch sei die Wetterlage nicht ganz einfach einzuschätzen. «Es kam auch schon vor, dass man sich getäuscht hat», so der Fachmann. Während der beiden Tage dürfte eine Regenmenge zwischen 60 und 100 Millimeter zusammenkommen. Das Hauptzentrum der Niederschläge in der Zentralschweiz sind die Voralpen und der Alpennordhang. Die Gummistiefel dürfen also noch eine Weile im Flur stehen bleiben.

Von einer sorgenfreien Velofahrt den Ob- und Nidwaldner Seen entlang kann in den nächsten Tagen nicht die Rede sein. Wobei: Wer bei diesem Wetter in seiner Freizeit in die Pedale tritt, muss doch schon sehr angefressen sein. Und solange das Wasser so hoch ist, geniessen die Schwäne weiterhin ungewohnte Plätze.