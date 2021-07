Nach dem Unwetter Schlamm, wo keiner sein sollte: So laufen die Aufräumarbeiten bei der Parketterie in Wolfenschiessen Das Unwetter vom Samstag zieht aufwendige Räumungsarbeiten mit sich. Und laut Wetterbericht scheint kein Ende in Sicht. Kristina Gysi 12.07.2021, 19.50 Uhr

Seit Sonntag herrscht bei der normalerweise eher ruhigen Parketterie Hochbetrieb. Männer mit leuchtend orangen Westen und Bauhelmen befreien das Bahngleis und die Strasse von Schutt und Erde.

Ganze Gleisabschnitte der Zentralbahn müssen notsaniert werden. Bild: Kristina Gysi (Wolfenschiessen, 12. Juli 2021)

Eine Autokolonne wartet vor der Ampel auf grünes Licht für die Weiterfahrt. Die Sonne scheint, was angesichts der Unwetterarbeiten etwas höhnisch daherkommt. Trotzdem empfiehlt es sich, das Autofenster beim Warten zuzulassen. Die Luft wird trüb und staubig, wenn ein weiterer Lastwagen losfährt, um Erde und Schutt abzutransportieren. Die Augen der Bauarbeiter sind zu kleinen Schlitzen zusammengekniffen, damit möglichst wenig Dreck reinkommt. Am Strassenrand steht ein Auto, mit einer dicken Staubschicht überzogen.

Bild: Kristina Gysi (Grafenort, 12. Juli 2021) Bild: Kristina Gysi (Grafenort, 12. Juli 2021) Bild: Kristina Gysi (Grafenort, 12. Juli 2021) Bild: Kristina Gysi (Grafenort, 12. Juli 2021) Bild: Kristina Gysi (Grafenort, 12. Juli 2021) Bild: Kristina Gysi (Grafenort, 12. Juli 2021)

Wichtig ist, den Geschiebesammler zu leeren

Stefan Bühler, Leiter Unterhalt der Zentralbahn. Bild: Kristina Gysi (Wolfenschiessen, 12. Juli 2021)

Seit Samstagabend wird der Strassenverkehr einspurig am Erdhügel vorbeigeführt, der zusehends kleiner wird, aber trotzdem noch fast die Hälfte der einen Fahrbahn bedeckt. Entlang der Strasse führt das Bahngleis, auf dem zurzeit kein Zug fahren kann. Geplant wäre eigentlich, den Bahnbetrieb am Freitag wieder aufzunehmen. Stefan Bühler, Leiter Unterhalt, und Gunthard Orglmeister, Leiter Infrastruktur der Zentralbahn, scheinen jedoch nicht sehr zuversichtlich. Es ist noch viel zu tun.

Gunthard Orglmeister, Leiter Infrastruktur der Zentralbahn. Bild: Kristina Gysi (Wolfenschiessen, 12. Juli 2021)

Der notwendige Schotter zwischen den Bahnschienen hat sich mit nicht notwendiger Erde vermischt. Die Masse muss ausgehoben, gesäubert oder ersetzt und wieder verteilt werden. Hinzu kommen verbogene Schutzgitter, die ausgewechselt, und Gleise, die wieder gelegt werden müssen. Das ginge ja alles noch. «Es ist eine normale Notsanierung, wie wir sie bereits von anderen Baustellen kennen», so Bühler. Wirklich Sorgen macht den beiden Männern die Wetterprognose der kommenden Tage. Denn diese verspricht vor allem eines: noch mehr Regen. «Wichtig wäre deshalb, dass der Geschiebesammler so schnell wie möglich geleert wird», so Orglmeister. Und was, wenn es die nächsten Tage wieder wie aus Eimern schüttet? Bühler zuckt mit den Schultern. Nicht resigniert, nur rational sagt er: «Dann beginnen wir wieder von vorne.»

Viele kamen bei Verwandten unter

Nebst der Hauptstrasse wurde am Wochenende auch Christof Näpflin überschwemmt – von einer organisatorischen Herkulesaufgabe. Der Stabschef der Gemeinde Wolfenschiessen war die Tage ein gefragter Mann. Laut ihm laufen die Räumungsarbeiten gut. Schliesslich kenne man die Gegend genügend und wisse, dass es zu solchen Ereignissen kommen könne. «Man lebt damit», sagt er. Die Gemeinde sei mit verschiedenen Bauunternehmen in Kontakt, um die Geschiebesammler leer zu bekommen. Denn blieben diese gefüllt, würde ein kleines Gewitter schon reichen, um das Fass buchstäblich zum Überlaufen zu bringen.

Christof Näpflin, Stabschef Gemeinde Wolfenschiessen. Bild: Kristina Gysi (Wolfenschiessen, 12. Juli 2021)

Nicht nur die Strassen mussten in Folge des Unwetters geräumt werden, sondern auch die Häuser bei der Parketterie. Rund 30 Anwohner wurden evakuiert, etwa die Hälfte davon kam bei Verwandten und Bekannten aus der Gegend unter. 12 Personen wurden zuerst ins Feuerwehrlokal und danach in die Zivilschutzanlage Wolfenschiessen gebracht. Hinzu kam eine Familie, die zwischen 2 und 3 Uhr morgens auf dem Weg nach Engelberg «in der Gegend umherirrte» und eine Person, die wegen des Unwetters nicht nach Hause kam. Auch sie wurden kurzerhand in der Zivilschutzanlage untergebracht. «Klar, niemand hatte Freude daran», so Näpflin. Aber sicher ist sicher. «Ausserdem erzählte eine Frau tags darauf, dass sie bis 10 Uhr geschlafen habe. Viel länger als sonst.»

Weitere Evakuierungen gab es in Oberrickenbach in einem Jugendcamp. Laut Näpflin verbrachten die jungen Zuger gerade ihre zweite Woche im Lager, als das Unwetter über sie hereinbrach. Sie konnten einige wichtige Dinge und gar das Frühstück für den Folgetag einpacken und wurden in die Zivilschutzanlage Oberrickenbach gebracht. Das Camp wurde frühzeitig abgebrochen, das was davon übrig war, konnte am Sonntag abgeholt werden.

Eine braune Säule markiert den Wasserstand

Nebst dem Bahngleis und der Strasse sind auch die Anwohner von Grafenort betroffen. Ein älterer Mann watet mit einer Schaufel in der Hand durch den zähen und klebrigen Schlamm. Seine Schritte schmatzen über die Treppenstufen, als er in einen dunklen, feucht-modrigen Keller führt:

«Hier stand alles unter Wasser.»

Es ist ein Lager der Antikschreinerei Grafenort. Alte Holzmöbel liegen in einem chaotischen Wirrwarr im Raum, stapeln sich übereinander, Stuhlbeine ragen gen Zimmerdecke, Tische sind umgekippt. Wie hoch das Wasser stand, ist deutlich erkennbar. Die Wandfarbe wechselt auf etwas mehr als einem Meter Höhe von dunkel zu hell. Auch hier ist statt des Fussbodens nur matschiger Schleim sichtbar. Die Schaufel wird der Mann wohl nicht so schnell aus der Hand legen können.

Das Lager der Antikschreinerei Grafenort stand unter Wasser. Bild: Kristina Gysi (Wolfenschiessen, 12. Juli 2021)

16.55 Uhr. Gelbe Autos mit Bauarbeitern brausen davon. Feierabend – zumindest für die meisten. Beim braunen Erdhügel wird weitergebaggert, schliesslich soll er möglichst schnell verschwinden. Zu hoffen bleibt, dass nicht gleich die nächsten Aufräumarbeiten folgen müssen.